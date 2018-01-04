茉莉二手書店捐助　宜蘭家扶南方澳書屋開幕

茉莉二手書店自106年起開始與家扶基金會合作，捐款超過400萬元，並在全台成立6間書屋，而今（4）日在宜蘭家扶中心南方澳社區據點成立第7間書屋，也是今年啟用的第一間，與其他書屋不同的是，書屋中的櫃子是都孩子自己動手做，從在木板上鑽洞、塗上白膠，鎖上螺絲之外，因為南方澳靠海又潮濕，還要塗上一層層的保護漆，在孩子的努力之下，已經完成28個小書櫃。
南方澳曾經是全台灣人口密度最高的地方，小小狹窄的弄內，隱藏著一戶戶的民宅，孩子天氣好的時候會穿梭其中，天氣不好時只能待在家中。為提供南方澳的兒少一個舒適安全的活動空間，宜蘭家扶中心106年1月份成立南方澳社區據點，裡面除了有一個讓孩子自在活動的大廳之外，還有超過100款的桌遊，可以讓在地的兒少盡情動腦，而今年度茉莉二手書店贊助的閱讀苗圃開幕之後，將有超過2,800本的圖書，可以讓孩子們就近閱讀。
宜蘭家扶主任謝曉雯表示，書屋就在孩子住的社區裡，雖然南方澳較偏遠，但孩子也因為書屋的成立可以就近閱讀，書屋開幕之後，也會和孩子討論管理的方法，包含怎麼登記借書、一次借幾本、借幾天等，都可以讓孩子自主去討論。希望可以營造一個輕鬆，孩子喜歡來，不用感到有壓力的地方。
今天書屋開幕，茉莉二手書店執行總監蔡維元、家扶基金會社資處處長林秀鳳、宜蘭家扶主任謝曉雯與南安國小附幼主任賴淑真及小朋友們，一起完成了最後的兩個書櫃，也透過一起參與讓孩子們了解到書屋得來不易。
今天除了是宜蘭家扶南方澳據點書屋開幕之外，也是2018年茉莉二手書店「捐舊書、惜舊物、送愛到家扶」活動開跑。宜蘭家扶中心表示，希望在社會大眾的支持下，讓更多像南方澳書屋這樣身處社區中，孩子觸手可及的書屋，可以陪伴偏鄉的孩子，讓孩子不因為距離的因素而削減了閱讀的動機。