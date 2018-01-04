NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈超虐／吳震亞倒吊十分鐘手臂全淤青初選全民調？周錫瑋：民心難測理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

茉莉二手書店捐助　宜蘭家扶南方澳書屋開幕

記者李清貴／宜蘭報導2018/01/04 20:04
▲宜蘭家扶中心南方澳書屋開幕，茉莉二手書店執行總監蔡維元、家扶基金會社資處處長林秀鳳、宜蘭家扶主任謝曉雯與南安國小附幼主任賴淑真與小朋友們一起完成最後的兩個書櫃。（圖／記者李清貴翻攝 , 2018.01.04）
▲宜蘭家扶中心南方澳書屋開幕，茉莉二手書店執行總監蔡維元、家扶基金會社資處處長林秀鳳、宜蘭家扶主任謝曉雯與南安國小附幼主任賴淑真與小朋友們一起完成最後的兩個書櫃。（圖／記者李清貴翻攝 , 2018.01.04）

茉莉二手書店自106年起開始與家扶基金會合作，捐款超過400萬元，並在全台成立6間書屋，而今（4）日在宜蘭家扶中心南方澳社區據點成立第7間書屋，也是今年啟用的第一間，與其他書屋不同的是，書屋中的櫃子是都孩子自己動手做，從在木板上鑽洞、塗上白膠，鎖上螺絲之外，因為南方澳靠海又潮濕，還要塗上一層層的保護漆，在孩子的努力之下，已經完成28個小書櫃。

南方澳曾經是全台灣人口密度最高的地方，小小狹窄的弄內，隱藏著一戶戶的民宅，孩子天氣好的時候會穿梭其中，天氣不好時只能待在家中。為提供南方澳的兒少一個舒適安全的活動空間，宜蘭家扶中心106年1月份成立南方澳社區據點，裡面除了有一個讓孩子自在活動的大廳之外，還有超過100款的桌遊，可以讓在地的兒少盡情動腦，而今年度茉莉二手書店贊助的閱讀苗圃開幕之後，將有超過2,800本的圖書，可以讓孩子們就近閱讀。

宜蘭家扶主任謝曉雯表示，書屋就在孩子住的社區裡，雖然南方澳較偏遠，但孩子也因為書屋的成立可以就近閱讀，書屋開幕之後，也會和孩子討論管理的方法，包含怎麼登記借書、一次借幾本、借幾天等，都可以讓孩子自主去討論。希望可以營造一個輕鬆，孩子喜歡來，不用感到有壓力的地方。

今天書屋開幕，茉莉二手書店執行總監蔡維元、家扶基金會社資處處長林秀鳳、宜蘭家扶主任謝曉雯與南安國小附幼主任賴淑真及小朋友們，一起完成了最後的兩個書櫃，也透過一起參與讓孩子們了解到書屋得來不易。

今天除了是宜蘭家扶南方澳據點書屋開幕之外，也是2018年茉莉二手書店「捐舊書、惜舊物、送愛到家扶」活動開跑。宜蘭家扶中心表示，希望在社會大眾的支持下，讓更多像南方澳書屋這樣身處社區中，孩子觸手可及的書屋，可以陪伴偏鄉的孩子，讓孩子不因為距離的因素而削減了閱讀的動機。
 

關鍵字宜蘭家扶中心南方澳茉莉二手書店
暖男為爺奶送餐15年　全年不打烊初選全民調？周錫瑋：民心難測

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan