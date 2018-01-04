不只網友　這些人也痛批陳喬恩酒駕

臺灣酒駕防制社會關懷協會指出，「陳喬恩毫無道德感，酒駕自私行徑更是罔顧人命，不得原諒，本會呼籲各界抵制陳喬恩所有廣告代言、戲劇、綜藝演出活動。」還提及陳喬恩說只喝了一瓶多的啤酒，但實際酒測值高達0.67，連警察都譏諷，「只喝一罐多，就這樣，騙肖耶。」該協會秘書長林美娜強調，「陳喬恩根本藐視本國法律，她在大陸膽敢酒駕，是立即斷送演藝生涯。」

藝人陳喬恩今（4）日凌晨酒駕被逮，酒測值更高達0.67，遭警方依公共危險罪送辦。臺灣酒駕防制社會關懷協會針對陳喬恩酒駕一事發出新聞稿予以譴責，「本會呼籲各界抵制陳喬恩所有廣告代言、戲劇、綜藝演出活動。」新北市議員李婉鈺出席活動談及此事冷諷，「我覺得一罐啤酒對我來說應該是0。」



▲李婉鈺也曾酒醉鬧事。（圖／中天提供，2018.01.02）

李婉鈺表示，「我最恨人家酒駕，絕對不允許身旁朋友酒駕。」對於陳喬恩自稱只喝1罐多啤酒，酒測值卻高達0.67，她冷諷，「我覺得一罐啤酒對我來說應該是0。」

臺灣酒駕防制社會關懷協會新聞稿全文：

藝人陳喬恩酒駕被警方盤查逮到，酒測值高達0.67，依公共危險罪移送，臺灣酒駕防制社會關懷協會強烈譴責陳喬恩毫無道德感，酒駕自私行徑更是罔顧人命，不得原諒，本會呼籲各界抵制陳喬恩所有廣告代言、戲劇、綜藝演出活動。

陳喬恩酒駕後還辯稱，只喝了一罐多的啤酒，但實際酒測值高達0.67，連警察都譏諷，「只喝一罐多，就這樣，騙肖耶」，顯見陳喬恩非但沒有悔悟，還繼續說謊，態度行徑相當可惡。

臺灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜表示，陳喬恩現在都在中國發展演藝事業，在中國一旦酒駕就是立刻被公安抓進去關，曾有台商於《mobile01》發文表示「出庭當天就被抓進看守所，而在看守所7天後，法院判決「要關60天」，立即由看守所移送監獄。秘書長林美娜強調，陳喬恩根本藐視本國法律，她在中國膽敢酒駕，是立即斷送演藝生涯，尤其昨天一位基隆國軍弟兄不幸被酒駕累犯撞死，令人不捨與憤慨，才隔多久藝人陳喬恩繼續酒駕，在臺北市區搖擺橫行，如果不員警機警，半路攔下，陳喬恩搖擺到下一個路口，可能就撞死你我的家人，毀掉至少兩家家庭。為藝人，竟然做了最壞的示範，酒駕上路，完全罔顧用路人的生命安全，本會強力譴責藝人陳喬恩的違法行徑與忽視人命的自私行為，公眾人物，更應遵從道德與法律規範，陳喬恩酒駕行徑不得諒，本會呼籲各界抵制陳喬恩所有廣告代言、戲劇、綜藝所有演出活動。

臺灣酒駕防制社會關懷協會主張，酒駕嚴重危害國人生命安全，更是無差別傷害甚至殺死用路人，酒駕絕不容忍，本會更全力支持並肯定警方毋枉毋縱，持續嚴厲執行酒駕臨檢勤務。

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