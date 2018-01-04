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即時跑馬燈超虐／吳震亞倒吊十分鐘手臂全淤青初選全民調？周錫瑋：民心難測理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
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國民黨初選採全民調　周錫瑋認為民心難測

記者陳志仁／新北報導2018/01/04 20:33
▲前台北縣長周錫瑋今（4）日強調，上屆的市長選舉，「全民調」跟最後的結果完全不一樣，黨中央要思考是否有改進之處。（圖／周錫瑋辦公室提供）
▲前台北縣長周錫瑋今（4）日強調，上屆的市長選舉，「全民調」跟最後的結果完全不一樣，黨中央要思考是否有改進之處。（圖／周錫瑋辦公室提供）

國民黨2018的新北市長初選，將以「全民調」的方式產生；前台北縣長周錫瑋今（4）日強調，上屆的市長選舉，「全民調」跟最後的結果完全不一樣，黨中央要思考是否有改進之處，尤其「民心難測」，不要看一些表面的民調！

周錫瑋認為，國民黨的市長初選太早，民進黨還沒有動，民進黨的策略就是「徵召」，民進黨一定等到國民黨的人選出來後再「徵召」，選舉是一對一比較自己的長短，才能打贏選舉，如果國民黨太早提名的話，對國民黨並不有利；民進黨是打贏為目標的作戰模式，因此新北市是採「徵召」的方式，台北市則「禮讓」台北市長柯文哲，呼籲國民黨應該學習民進黨靈活的選戰方式。

周錫瑋指出，「民心難測，不要看一些表面的民調」，其實老百姓內心的想法是不一樣，但老百姓不會告訴你，現在的網路資訊發達，但還有一群人還是不會運用網路及市媒，社會各階層都學習到要為自己多想一點，同時也希望政治人物多一點的政策、端出牛肉及能力，而不是跟大家有點的交情但將來沒辦法做事，新北市要做的是，替未來的產業、文創、農業，提供更好的資源與政策，才有希望。

周錫瑋也對國民黨2018的新北市長初選，採「全民調」的方式提出看法；周錫瑋表示，上屆的市長選舉，台北市、新北市及桃園市在選舉剛開始的時候，「全民調」跟最後的結果完全不一樣，大家應思考一下，隔這麼長的時間前，完全靠「全民調」的方式，結果卻與選舉不一樣，這中間是否有改進之處！

關鍵字新北市長初選全民調周錫瑋國民黨選舉
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