國民黨初選採全民調　周錫瑋認為民心難測

國民黨2018的新北市長初選，將以「全民調」的方式產生；前台北縣長周錫瑋今（4）日強調，上屆的市長選舉，「全民調」跟最後的結果完全不一樣，黨中央要思考是否有改進之處，尤其「民心難測」，不要看一些表面的民調！

周錫瑋認為，國民黨的市長初選太早，民進黨還沒有動，民進黨的策略就是「徵召」，民進黨一定等到國民黨的人選出來後再「徵召」，選舉是一對一比較自己的長短，才能打贏選舉，如果國民黨太早提名的話，對國民黨並不有利；民進黨是打贏為目標的作戰模式，因此新北市是採「徵召」的方式，台北市則「禮讓」台北市長柯文哲，呼籲國民黨應該學習民進黨靈活的選戰方式。