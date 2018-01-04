萬達集團分拆體育資產 考慮在香港上巿

（中央社香港4日綜合外電報導）5名熟知內情人士透露，中國萬達集團正考慮將體育資產在香港上巿，以合理化投資組合；未來可能還會繼續出售資產。

路透社報導，其中3名人士表示，萬達集團上月已為旗下體育事業首次公開發行（IPO）而接洽過投資銀行。一名消息人士並說，這些銀行包括中信証券股份有限公司。中信証券發言人不願談論此事。

中國首富王健林的萬達集團業務範圍從房地產到足球、電影院，不一而足。不過因政府整肅海外投資和高槓桿操作，集團過去一年來可謂草木皆兵。

3名知情人士透露，萬達旗下體育資產IPO將包括瑞士體育行銷公司盈方體育傳媒（Infront Sports &Media AG）以及主辦並推廣鐵人賽事的世界鐵人公司（World Triathlon Corp.）。