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中央社

萬達集團分拆體育資產 考慮在香港上巿

中央社2018/01/04 20:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社香港4日綜合外電報導）5名熟知內情人士透露，中國萬達集團正考慮將體育資產在香港上巿，以合理化投資組合；未來可能還會繼續出售資產。

路透社報導，其中3名人士表示，萬達集團上月已為旗下體育事業首次公開發行（IPO）而接洽過投資銀行。一名消息人士並說，這些銀行包括中信証券股份有限公司。中信証券發言人不願談論此事。

中國首富王健林的萬達集團業務範圍從房地產到足球、電影院，不一而足。不過因政府整肅海外投資和高槓桿操作，集團過去一年來可謂草木皆兵。

3名知情人士透露，萬達旗下體育資產IPO將包括瑞士體育行銷公司盈方體育傳媒（Infront Sports &Media AG）以及主辦並推廣鐵人賽事的世界鐵人公司（World Triathlon Corp.）。

萬達2015年分別以12億美元和6億5000萬美元收購這兩家公司。

這項募股計畫也涵蓋萬達在中國境內規模較小的體育資產，諸如自行車和籃球俱樂部。不過此次上市並不包括萬達在西班牙甲級足球聯賽球隊馬德里競技隊（Atletico Madrid）的20%持股。在最近增資後，萬達在馬競股權的市值達6700萬歐元。

此次募股最可能的發行地點是香港，但也有投資銀行建議在美國上巿。（譯者：中央社何宏儒）1070104

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