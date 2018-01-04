投資不過山海關 陸商指控引分歧看法

（中央社台北4日電）中國中誠信集團創辦人毛振華日前公開指控黑龍江官員藉故刁難並侵吞他的土地，引起「投資不過山海關」的迴響。但事後除有人上網反控他在當地經營的度假村管理不善，學者也有不同看法。

綜合陸媒報導，在黑龍江尚志市投資「亞布力陽光度假村」的毛振華，日前在網路公開一段自己站在度假村雪地裡的短片，控訴他在當地投資22年後歷經的「最黑暗日子」。

毛振華說，屬當地政府管轄的「亞布力滑雪旅遊渡假區管理委員會」，侵占了他度假村的23萬平方公尺土地，且動不動就拿執法機構來威脅，「今天查這個，明天查那個，又是公安，又是什麼食品檢驗，又是什麼鍋爐檢查，天天找我們麻煩」。