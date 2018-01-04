投資不過山海關 陸商指控引分歧看法

（中央社台北4日電）中國中誠信集團創辦人毛振華日前公開指控黑龍江官員藉故刁難並侵吞他的土地，引起「投資不過山海關」的迴響。但事後除有人上網反控他在當地經營的度假村管理不善，學者也有不同看法。
綜合陸媒報導，在黑龍江尚志市投資「亞布力陽光度假村」的毛振華，日前在網路公開一段自己站在度假村雪地裡的短片，控訴他在當地投資22年後歷經的「最黑暗日子」。
毛振華說，屬當地政府管轄的「亞布力滑雪旅遊渡假區管理委員會」，侵占了他度假村的23萬平方公尺土地，且動不動就拿執法機構來威脅，「今天查這個，明天查那個，又是公安，又是什麼食品檢驗，又是什麼鍋爐檢查，天天找我們麻煩」。
他並指控，黑龍江官員「打著政府的幌子，上瞞下壓，江湖上人稱的豺狼」、「黑龍江如果不把這樣的敗類清除，怎麼搞得起來呀」。事後，中國商界人士潘石屹、吳亞軍及部份學者紛紛公開聲援，並指責地方政府法治觀念不強，必須善待企業家東北才有未來。
但一名自稱曾在這座度假村和當地管委會任職者3日匿名發表文章說，毛振華的陽光度假村存在經營管理不善的問題，沒有好好利用所處的黃金地段，才會讓當地管委會把地要回來自己開發。
新加坡聯合早報報導，中國中原銀行首席經濟學家王軍也認為，「企業的內部管理失序，加上沒能妥善處理好『政商關係』，造成了今天的困局。」良好的經營環境，需要政府和企業雙方共同努力，不能完全把企業看成是喊冤的竇娥。
毛振華指責，當地管委會主任是由黑龍江省森林工業總局長王敬先兼任是「政企不分」，弊端頗多。王軍對此認為，這項的指責是成立的，管委會「既是政府又是企業，既是裁判員又是運動員，親自下場就有了利益的問題」。
中國人民大學財金學院副院長趙錫軍則表示，東北受計劃經濟的影響比較深，所以改革的速度和程度不及北上廣深等地區，但這並不等於東北不能改、不會改。1070104