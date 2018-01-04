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中央社

伊朗第2天挺政府遊行 當局重估經濟措施

中央社2018/01/04 20:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社德黑蘭4日綜合外電報導）德黑蘭當局昨天宣布，致命叛亂活動已結束，且政府注意力將轉向解決引發抗議活動的經濟問題。今天伊朗連續第2天出現支持政府的大規模集會。

法新社報導，伊朗一週前爆發反政府示威活動以來，當地媒體昨夜未報導任何新的抗議行動。

在社群媒體發布的影片也似乎顯示，昨夜僅地方市鎮出現小規模動亂，但目前仍無法確認影片真實性。

就在美國政府暗示，可能考慮對伊朗施加新的制裁行動時，伊朗當局持續評估可能採取的行動選項，包括凍結總統羅哈尼（Hassan Rouhani）最近提出的預算書中不受歡迎措施。

伊朗國營電視台今天一早播出的畫面顯示，伊朗10城市出現大批民眾參加挺政府遊行，包括在最先於2017年12月28日爆發抗議活動的伊斯法罕（Isfahan）、阿達比爾（Ardebil）和麥什赫德（Mashhad）等地。

集會群眾呼喊「我們團結跟隨領袖」，他們指的是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

哈米尼的顧問維拉雅蒂（Ali Akbar Velayati）對半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）表示：「富革命精神的伊朗人民已藉由走上街頭，及時回應敵人和滋事者。」

他還說：「人民目前主要訴求，是希望政府和官員解決經濟問題。」

勢力強大的伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官賈法里（Mohammad Ali Jafari）昨天宣布，「煽動叛亂活動已結束」。

他並告訴國營電視台，動亂是由「大批滋事者」發動，當中許多人已遭逮捕，並將面臨「堅定行動」。

伊朗連續5天動亂共造成21人死亡，民眾原本表達對經濟的不滿，但很快訴求便轉為反對整個政府，抗議者並攻擊政府機關建築和警察局。（譯者：中央社張正芊）1070104

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