十三行亮點不間斷　全台最大「考古教育休閒園區」將亮相

新北市立十三行博物館106年最受民眾青睞的，莫屬全國首推的「水下考古虛擬實境」，幾乎場場爆滿！今年推陳出新，將完成全台最大的「考古教育休閒園區」，再搭配定期推出的主題展覽與創新措施，保證整年亮點不間斷。
十三行博物館表示，為吸引民眾入館，除提升專業的水準外，近2年廣用先進的數位技術結合實體與互動體驗，讓考古博物館不再感覺冷冰冰，除「水下考古虛擬實境」外，去年也打造「八里時光機」，設有十三行擴增實境視訊直播，及全台最大的AR擴增實境動力沙地貌沙箱；更陸續推出「早安博物館」、「行動博物館」、「博物館得來速」、「週三八里日」、「夜宿十三行」、「十三考古日」。
十三行博物館長陳春蘭指出，為了延伸博物館的觸角，並提供更健全的文化建設，今年將完成緊鄰十三行博物館、面積達2.2公頃的「考古教育休閒園區」，重現十三行原始的聚落，讓民眾可以觀看靜態與動態兼具的展示外，也可身歷其境感受古代的生活氛圍；同時今年是「十三行」命名60年，將舉辦「十三行遺址特展」，完整呈現十三行的過去與現在。
陳春蘭說，十三行博物館將串連日本西都原考古博物館、沖繩考古博物館等七個國內、外的博物館，以「海洋」為元素舉辦聯展，而一年一度的新北市考古生活節，今年將以「裝飾考古」為主題，呈現美學與考古的微妙關係，絕對精彩可期。