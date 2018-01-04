十三行亮點不間斷　全台最大「考古教育休閒園區」將亮相

新北市立十三行博物館106年最受民眾青睞的，莫屬全國首推的「水下考古虛擬實境」，幾乎場場爆滿！今年推陳出新，將完成全台最大的「考古教育休閒園區」，再搭配定期推出的主題展覽與創新措施，保證整年亮點不間斷。

十三行博物館表示，為吸引民眾入館，除提升專業的水準外，近2年廣用先進的數位技術結合實體與互動體驗，讓考古博物館不再感覺冷冰冰，除「水下考古虛擬實境」外，去年也打造「八里時光機」，設有十三行擴增實境視訊直播，及全台最大的AR擴增實境動力沙地貌沙箱；更陸續推出「早安博物館」、「行動博物館」、「博物館得來速」、「週三八里日」、「夜宿十三行」、「十三考古日」。