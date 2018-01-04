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十三行亮點不間斷　全台最大「考古教育休閒園區」將亮相

記者陳志仁／新北報導2018/01/04 22:12
▲新北市立十三行博物館106年最受民眾青睞的，莫屬全國首推的「水下考古虛擬實境」，幾乎場場爆滿！。（圖／十三行博物館提供）
▲新北市立十三行博物館106年最受民眾青睞的，莫屬全國首推的「水下考古虛擬實境」，幾乎場場爆滿！。（圖／十三行博物館提供）

新北市立十三行博物館106年最受民眾青睞的，莫屬全國首推的「水下考古虛擬實境」，幾乎場場爆滿！今年推陳出新，將完成全台最大的「考古教育休閒園區」，再搭配定期推出的主題展覽與創新措施，保證整年亮點不間斷。

十三行博物館表示，為吸引民眾入館，除提升專業的水準外，近2年廣用先進的數位技術結合實體與互動體驗，讓考古博物館不再感覺冷冰冰，除「水下考古虛擬實境」外，去年也打造「八里時光機」，設有十三行擴增實境視訊直播，及全台最大的AR擴增實境動力沙地貌沙箱；更陸續推出「早安博物館」、「行動博物館」、「博物館得來速」、「週三八里日」、「夜宿十三行」、「十三考古日」。

十三行博物館長陳春蘭指出，為了延伸博物館的觸角，並提供更健全的文化建設，今年將完成緊鄰十三行博物館、面積達2.2公頃的「考古教育休閒園區」，重現十三行原始的聚落，讓民眾可以觀看靜態與動態兼具的展示外，也可身歷其境感受古代的生活氛圍；同時今年是「十三行」命名60年，將舉辦「十三行遺址特展」，完整呈現十三行的過去與現在。

陳春蘭說，十三行博物館將串連日本西都原考古博物館、沖繩考古博物館等七個國內、外的博物館，以「海洋」為元素舉辦聯展，而一年一度的新北市考古生活節，今年將以「裝飾考古」為主題，呈現美學與考古的微妙關係，絕對精彩可期。

關鍵字十三行博物館水下考古虛擬實境考古教育休閒園區陳春蘭八里時光機
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