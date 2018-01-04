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大陸片面開通航路 民航局籲航空公司勿用

中央社2018/01/04 20:29
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北4日電）民航局今天發布新聞稿，中國大陸上午未與台灣溝通確認，片面開通M503航路由南向北飛航及W121、W122、W123三條航路，無法接受，呼籲並發函約80家國內外及大陸航空公司不宜使用。

民航局副局長何淑萍說，大陸今天宣布使用的航路M503南往北飛，在天氣不佳時，飛機若偏航可能會進入台北飛航情報區的敏感區域，會有飛安疑慮。

而W122、W123航路主要是從M503航路再分別飛往福州及廈門，下降時很容易進入馬祖及金門的空域，且分別會與台灣在馬祖、金門的起降的航班接近，會有相互干擾的問題。

何淑萍表示，已發函包括國籍航空、陸籍航空及外籍航空約80家航空公司，未經雙方溝通協調確認前，為確保飛航安全，呼籲各航空公司不宜使用M503航路由南向北飛航及W121、W122、W123航路。

何淑萍說，我方航管單位將密切注意大陸引導的飛機飛航，如有大陸引導的飛機接近台灣的空域，台灣航管單位將立即與大陸航管單位抗議，請其航管單位持續呼叫飛離，維護飛安。

何淑萍證實今天一早航管單位就接獲大陸要啟用M503航路南往北飛通知，因大陸未依2年多前雙方達成的共識，航管單位透過傳真及電話，向大陸傳達不滿，並請大陸盡速就新開通的航路與台灣溝通協調；不過，大陸未回應傳真內容，至於電話部分，大陸只回應「收到了」。

大陸在2015年1月發布M503、W121、W122及W123等新航路的飛航公告，因M503航路距海峽中線很近，另3條航路與金門、馬祖航路可能相互干擾。

根據民航局的新聞稿，2015年兩岸溝通協調後，雙方獲得共識：M503航路在實際飛行時將往大陸方向西移6浬，並採由北向南單向航行，遇緊急情況時一律向西偏航，航路在2015年3月29日先啟用；大陸當時承諾W121、W122及W123三條航路暫不啟用，何時啟用會經雙方溝通確認。

民航局要求大陸落實2015年3月的協議，雙方儘速溝通，圓滿解決涉及飛安的問題。

根據民航局提供的資料，今天有包括東方航空、廈門航空、港龍航空、香港航空等12個航班，使用M503南往北航路，廈航航空各有2班及1班，使用W122及W123航路，M503南往北航路上的飛機未進入台北飛航情報區，W122及W123航路上的班機也無異狀。1070104

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