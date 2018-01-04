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中央社

傳修憲延任 菲總統府：杜特蒂無意戀棧

中央社2018/01/04 20:35
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉4日專電）菲律賓國會打算修憲改制，傳出總統杜特蒂的任期可能會延長。馬拉坎南宮發言人羅奎今天表示，杜特蒂無意戀棧總統職位。

羅奎（Harry Roque）在納卯（Davao）召開的記者會表示，杜特蒂（Rodrigo Duterte）已多次表示不想在這個位置上多待一分鐘，因此延長任期對他「 一點吸引力也沒有」。

羅奎補充說：「總統說得很明確，如果修憲提早完成，制定出有效打擊貪汙的條款，甚至願意提早卸任，他從未說過想要延長任期。」

在杜特蒂主導催促下，菲國國會今年將啟動修憲工程，將政治體制由總統制改為聯邦制，進而引發部分政治人物任期，可能因過度需要而延長的議題。

參議長皮曼德爾（Aquilino Pimentel III）昨天說，視新版憲法何時通過及過度時期條款而定，杜特蒂的任期可能會延長。眾議長阿爾瓦雷茲（PantaleonAlvarez）也表示，不排除取消明年的期中選舉。

部份菲國民眾及政治評論員擔心，延長任期將重演前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨裁統治的歷史。

但菲國多位參議員認為，修憲與選舉沒有衝突，不代表期中選舉必須取消。也有參議員指出，修憲工程甚至可能無法在明年期中選舉前完成。

媒體記者詢問國會是否有人為杜特蒂抬轎，透過延長總統任期而自肥？曾任眾議員的羅奎回應：「國會議員知道總統對此沒有興趣。」

根據現行菲律賓憲法，總統任期6年、不得連任。杜特蒂在2016年6月30日就職，任期將至2022年。

菲律賓南部地區的穆斯林希望當家作主，杜特蒂相信，菲國政體改為聯邦制，是解決南部分離主義、叛亂問題及提振整體經濟的最好辦法。1070104

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