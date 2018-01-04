傳修憲延任 菲總統府：杜特蒂無意戀棧

（中央社記者林行健馬尼拉4日專電）菲律賓國會打算修憲改制，傳出總統杜特蒂的任期可能會延長。馬拉坎南宮發言人羅奎今天表示，杜特蒂無意戀棧總統職位。

羅奎（Harry Roque）在納卯（Davao）召開的記者會表示，杜特蒂（Rodrigo Duterte）已多次表示不想在這個位置上多待一分鐘，因此延長任期對他「 一點吸引力也沒有」。

羅奎補充說：「總統說得很明確，如果修憲提早完成，制定出有效打擊貪汙的條款，甚至願意提早卸任，他從未說過想要延長任期。」

在杜特蒂主導催促下，菲國國會今年將啟動修憲工程，將政治體制由總統制改為聯邦制，進而引發部分政治人物任期，可能因過度需要而延長的議題。