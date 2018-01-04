巧遇員警借廁 寺廟義工吸毒遭逮

（中央社記者黃麗芸台北4日電）舉頭三尺有神明，現年55歲的張男經常在北市文山區一間寺廟擔任義工，元旦當天巧遇員警到廟旁借用廁所，他因神色慌張遭盤查搜出毒品，員警勸說，或許連神明也盼他戒毒。

台北市政府警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，保安大隊第五中隊警員黃豊榮、黃冠勛和葉彥真3人在元旦當天執行巡邏勤務，下午2時55分巡經文山區木柵路三段102巷19號旁的一間廟宇時，因員警內急而到廟旁借用廁所。

不料，手拿抹布和一本雜誌的張男也剛從廟內走出，但他看見員警時卻神色慌張，身上還散發出濃濃的毒品味道，員警察覺有異便立即加以盤查。