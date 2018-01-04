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中央社

巧遇員警借廁 寺廟義工吸毒遭逮

中央社2018/01/04 20:34
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北4日電）舉頭三尺有神明，現年55歲的張男經常在北市文山區一間寺廟擔任義工，元旦當天巧遇員警到廟旁借用廁所，他因神色慌張遭盤查搜出毒品，員警勸說，或許連神明也盼他戒毒。

台北市政府警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，保安大隊第五中隊警員黃豊榮、黃冠勛和葉彥真3人在元旦當天執行巡邏勤務，下午2時55分巡經文山區木柵路三段102巷19號旁的一間廟宇時，因員警內急而到廟旁借用廁所。

不料，手拿抹布和一本雜誌的張男也剛從廟內走出，但他看見員警時卻神色慌張，身上還散發出濃濃的毒品味道，員警察覺有異便立即加以盤查。

張男自稱每天早上都會來廟裡當義工，但言談時卻心虛、緊張到結巴，員警以行動電腦查詢張男身分證字號後發現，他有毒品和酒駕前科，當下判斷張男極可能還持續使用毒品，便請他配合受檢。

最後員警從張男上衣口袋中取出的香菸盒內查獲毒品，包括有一包安非他命、淨重0.03公克，以及供吸食用的燈泡一只，張男不斷向警方苦苦哀求，甚至還想下跪求情。

警方訊後也苦勸張男，「新的一年已經開始了，或許是冥冥之中神明有靈，希望你能戒毒，才會讓你在元旦就被我們遇到」，張男聞言後低頭不語，全案依違反毒品危害防制條例送辦。1070104

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