釐清周泓旭案 檢調循多條線索持續調查

檢調去年12月搜索王炳忠的住處時，發現一份手寫筆記，內容為王向父親所供奉的「王爺」問事時所寫，筆記上寫著「政黨局今年500萬、下修350萬」。

台北地檢署調查，中國籍男子周泓旭涉嫌受國台辦指示，資助並利用王炳忠的「燎原新聞網」及「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」物色軍人，2日依涉違國安法將周移請高院併案審理，王炳忠等3人另遭民眾告發涉違國安法，已列他字案被告調查。

（中央社記者王揚宇台北4日電）北檢偵辦中生共諜周泓旭案，搜到王炳忠手寫「政黨局今年500萬、下修350萬」筆記，也發現有人寄多筆電子資料給周，檢方將依這些線索追查是否有相關人等觸法。

檢調也查到周泓旭一份刪除的電磁紀錄，內容提到「新中華兒女協會2017年學會年度預算」檔案，而此年度預算分為3種項目，分別為項目性、常務性、一次性，總金額為新台幣500多萬元。

檢調也發現，復原周泓旭刪除的電磁紀錄中，有一個入黨志願書，裡頭雖然沒有寫人名，但相關學、經歷內容跟王炳忠的情況雷同。

檢調調查，本案林姓證人承認周泓旭要求他提供軍方資料。陳姓證人則說，燎原新聞網是王炳忠所設立，王擔任執行長，周泓旭擔任顧問協助網站事務處理，周與王互動很多，常去餐廳用餐，也應周需要，把新聞網的成果報告和工作分配表寄給他，好讓周向中國那邊請領經費補助。

檢調在查扣侯姓證人的電腦資料中，發現一個「思想與工作匯報」檔案，裡面提到凡是有利於星火小組輿論宣導、組織發展都須積極參加，各種大選「星火小組」成員都必須積極參與；在這檔案中，還有一個名為「閱讀共產主義運動中的左派幼稚病」資料，這與周泓旭在有一次月會談話紀要紀載，要學習列寧共產主義運動中的左派幼稚病內容相符。

檢方另調查發現，林姓證人用電子郵件寄一份名為「中華講武堂暨93製片廠計畫構想書」給周泓旭，而講武堂的招募對象為現任學校教官、高中職與大學生、退伍後備軍人以及對軍事議題有興趣的社會大眾。

這個計畫主要是想透過辦理各類活動，建立學生與教官的互動模式，也希望和後備軍人相關團體，例如退伍傘兵協會、後備陸戰隊建立互動管道，而這跟從周泓旭的隨身硬碟還原檔案中的「中華講武堂項目策畫書」內容相符。

檢調將根據這些資料持續擴大清查相關人等是否被吸收、洩密觸法，還原事情真相。

北檢調查王炳忠等人疑涉國家安全法案件，去年12月19日清晨指揮警、調單位持搜索票到王的家中等處搜索；王炳忠、林明正、侯漢廷、陳斯俊等4名新黨青年軍，以及王炳忠的父親等人被帶回調查局接受偵訊；檢方複訊後將他們全數請回。1070104