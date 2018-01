靈魂樂傳奇製作人瑞克霍爾辭世

特殊的小號和規律的節奏,與到訪歌手具穿透力的嗓音相輔相成,讓瑞克霍爾把工作室變成靈魂樂重鎮。

靈魂樂黑人男歌手史雷奇(Percy Sledge)唱紅經典名曲When a Man Loves a Woman後,唱片公司很快地就紛紛都要旗下藝人到那裡錄專輯,讓工作室取得重大突破。

伊特珍(Etta James)、奧蒂斯雷丁(OtisRedding)、小李察(Little Richard)、威爾森皮克(Wilson Pickett)等人都在名望錄音工作室錄製專輯。

艾瑞莎弗蘭克林(Aretha Franklin)也在此錄製她早期的熱門金曲I Never Loved a Man the Way ILove You和Do Right Woman, Do Right Man。

但艾瑞莎弗蘭克林當時的丈夫泰德懷特(TedWhite)要求錄音室解僱疑似騷擾妻子的樂手時,瑞克霍爾跟泰德懷特互毆,導致瑞克霍爾與艾瑞莎弗蘭克林的合作以災難收場。

大西洋唱片公司(Atlantic Records)後來改讓艾瑞莎弗蘭克林在紐約錄製她的經典專輯Respect,但她還是跟馬斯爾肖爾思的樂手合作。(譯者:中央社鍾佑貞)1070104