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中央社

靈魂樂傳奇製作人瑞克霍爾辭世

中央社2018/01/04 20:46
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社紐約3日綜合外電報導）靈魂樂傳奇製作人瑞克霍爾（Rick Hall）的家人今天表示，罹患癌症的他昨天在傳奇的名望錄音工作室附近的家中過世，享壽85歲。

法新社報導，白人小提琴手瑞克霍爾在阿拉巴馬州馬斯爾肖爾思鎮（Muscle Shoals）成立名望錄音工作室（FAME Recording Studios），出乎外界意料地成為靈魂樂的一股勢力，讓這個僅有1萬4000人口的河邊小鎮成為國際旅遊景點。

家人在聲明中說：「我們希望在天堂的樂隊已經準備好了，否則會出問題。」

特殊的小號和規律的節奏，與到訪歌手具穿透力的嗓音相輔相成，讓瑞克霍爾把工作室變成靈魂樂重鎮。

靈魂樂黑人男歌手史雷奇（Percy Sledge）唱紅經典名曲When a Man Loves a Woman後，唱片公司很快地就紛紛都要旗下藝人到那裡錄專輯，讓工作室取得重大突破。

伊特珍（Etta James）、奧蒂斯雷丁（OtisRedding）、小李察（Little Richard）、威爾森皮克（Wilson Pickett）等人都在名望錄音工作室錄製專輯。

艾瑞莎弗蘭克林（Aretha Franklin）也在此錄製她早期的熱門金曲I Never Loved a Man the Way ILove You和Do Right Woman, Do Right Man。

但艾瑞莎弗蘭克林當時的丈夫泰德懷特（TedWhite）要求錄音室解僱疑似騷擾妻子的樂手時，瑞克霍爾跟泰德懷特互毆，導致瑞克霍爾與艾瑞莎弗蘭克林的合作以災難收場。

大西洋唱片公司（Atlantic Records）後來改讓艾瑞莎弗蘭克林在紐約錄製她的經典專輯Respect，但她還是跟馬斯爾肖爾思的樂手合作。（譯者：中央社鍾佑貞）1070104

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