靈魂樂傳奇製作人瑞克霍爾辭世

（中央社紐約3日綜合外電報導）靈魂樂傳奇製作人瑞克霍爾（Rick Hall）的家人今天表示，罹患癌症的他昨天在傳奇的名望錄音工作室附近的家中過世，享壽85歲。

法新社報導，白人小提琴手瑞克霍爾在阿拉巴馬州馬斯爾肖爾思鎮（Muscle Shoals）成立名望錄音工作室（FAME Recording Studios），出乎外界意料地成為靈魂樂的一股勢力，讓這個僅有1萬4000人口的河邊小鎮成為國際旅遊景點。

家人在聲明中說：「我們希望在天堂的樂隊已經準備好了，否則會出問題。」