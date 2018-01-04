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得知晶片出現嚴重安全漏洞後 英特爾執行長竟大賣自家

鉅亨網2018/01/04 21:04
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根據多家媒體報導指出，英特爾執行長柯再奇 (Brian Krzanich) 在得知公司生產的電腦晶片出現嚴重安全漏洞後，竟大量賣出所持有的公司股票。

該晶片製造廠並未立即回應 CNBC 以電子郵件提出的問題。

其他分店則指出，英特爾發言人說，柯再奇的賣股決議，與本週透露的安全漏洞無關。

根據 11 月底，證券交易委員會 (SEC) 的一份申報資料顯示，柯再奇執行了選擇權，取得並賣出 644135 股英特爾股票，平均價格為 44.05 美元。該選擇權允許他以 12.985 至 26.795 美元的價格，購買這些股票，大幅低於英特爾當時的交易價格。

他還以平均 44.55 美元價格，賣出了他原已持有的 245743 股股票。這使得他持有的股票，降低到了 25 萬股，即英特爾執行長必須持有的最低數量股票。柯再奇賣出這些股票的所得，略高於 3900 萬美元，顯然獲利約達 2500 萬美元。

該申報資料顯示，這項銷售為 10b5-1 計畫的一部份，該計畫於 10 月 30 日成立，僅在柯再奇出售股票的一個月前。10b5-1 是一種交易計畫，為該公司主管所制定，可於預先決定的時間，賣出股票，不會遭控內線交易。

然而， 多家分店報告指出，英特爾與其他晶片製造廠於 6 月便已接獲有關安全漏洞的通知。

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