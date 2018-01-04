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中央社

國台辦：陸空管已通報 台勿做文章

中央社2018/01/04 21:01
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者林克倫北京4日電）針對M503航線開通，中國大陸國台辦發言人馬曉光今晚回應說，本無須與台灣溝通，但大陸空管部門仍向台灣進行通報。台灣「應正確看待，不要藉機做文章，干擾或破壞兩岸關係」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今晚表示，M503航線北上運行及相關銜接航線，已於1月4日開始啟用。相關情況，中國民用航空局網站已經做了充分說明。

他指出，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用該航線是大陸民航空域管理的一項常規工作，並且得到國際民航組織的批准。

馬曉光說，M503航線開通兩年以來，兩岸空管部門一直保持技術性溝通。事實證明，該航線的安全性和可靠性符合國際民航組織規範，為改善航班運營、滿足民生需要、促進經濟發展，發揮了積極作用。

他指出，此次開通M503北上及銜接航線，是為緩解有關地區航班快速成長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸民眾共同利益。

馬曉光最後稱，設立和啟用這一航線「完全是大陸民航空域管理工作，本無須與台方溝通」。在啟用北上運行及相關銜接航線時，大陸空管部門仍向台灣進行通報。「台灣方面應正確看待，不要藉機做文章，干擾或破壞兩岸關係。」1070104

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