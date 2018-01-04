國台辦：陸空管已通報 台勿做文章

（中央社記者林克倫北京4日電）針對M503航線開通，中國大陸國台辦發言人馬曉光今晚回應說，本無須與台灣溝通，但大陸空管部門仍向台灣進行通報。台灣「應正確看待，不要藉機做文章，干擾或破壞兩岸關係」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今晚表示，M503航線北上運行及相關銜接航線，已於1月4日開始啟用。相關情況，中國民用航空局網站已經做了充分說明。

他指出，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用該航線是大陸民航空域管理的一項常規工作，並且得到國際民航組織的批准。