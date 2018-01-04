緬總統獨立日演說籲修憲 未提洛興雅人

（中央社仰光4日綜合外電報導）緬甸文人總統廷覺（Htin Kyaw）今天在獨立紀念日演說中，呼籲改革軍方擬定的憲法，以及為所有在聯邦體制下獲承認少數族群爭取公平正義，但未提及洛興雅穆斯林的待遇。

路透社報導，隨著緬甸逐漸脫離近半世紀的嚴厲軍方統治，修憲以排除軍方的政治主導角色成為最具爭議的議題之一。

然而，政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的執政黨在修憲議題上的顧問律師去年1月遭暗殺後，圍繞憲政改革的辯論就此噤聲。

廷覺在緬甸脫離英國獨立70週年的演說中表示：「在我們打造民主聯邦共和國的當下，秉承政治對話的成果，所有人需要通力合作，制定適切合宜的憲法。」