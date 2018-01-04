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中央社

緬總統獨立日演說籲修憲 未提洛興雅人

中央社2018/01/04 21:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社仰光4日綜合外電報導）緬甸文人總統廷覺（Htin Kyaw）今天在獨立紀念日演說中，呼籲改革軍方擬定的憲法，以及為所有在聯邦體制下獲承認少數族群爭取公平正義，但未提及洛興雅穆斯林的待遇。

路透社報導，隨著緬甸逐漸脫離近半世紀的嚴厲軍方統治，修憲以排除軍方的政治主導角色成為最具爭議的議題之一。

然而，政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的執政黨在修憲議題上的顧問律師去年1月遭暗殺後，圍繞憲政改革的辯論就此噤聲。

廷覺在緬甸脫離英國獨立70週年的演說中表示：「在我們打造民主聯邦共和國的當下，秉承政治對話的成果，所有人需要通力合作，制定適切合宜的憲法。」

廷覺說：「我們致力於創造一個民主國家，奠基於所有國內民族的自由、正義、平等和自決權等原則。」

「國內民族」是緬甸專指本土族群的用詞。當局認為，世居若開邦（Rakhine）的洛興雅人是自孟加拉移居而來的非法移民，否認他們是緬甸本土族群。

廷覺的職務大部分屬儀式性，但他是翁山蘇姬的親信。

緬甸憲法禁止總統候選人擁有外籍配偶或子女，因此翁山蘇姬無法擔任總統。翁山蘇姬已故夫婿和兩個兒子都是英國籍。

憲法同時為軍方保留1/4國會席位以及國防、內政、邊境事務部長等主要內閣職位，因此，軍方得以控制安全事務，並對修憲擁有否決權。（譯者：中央社陳妍君）1070104

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