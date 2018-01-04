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中央社

傅維廉出任美商會執行長 曾來台學中文

中央社2018/01/04 21:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北4日電）台北市美國商會今天宣布，由擁有豐富國際媒體與管理經驗的傅維廉接替吳王小珍擔任執行長。傅維廉過去曾在80年代後期來台學習中文，他也感謝美國商會提供回台灣服務的機會。

台北市美國商會今天發布新聞稿，宣布由傅維廉（William Foreman）擔任美國商會執行長，以其美國國際媒體公關、豐富報導和管理的經驗，接替已擔任近10年執行長的吳王小珍。

美國商會表示，吳王小珍因個人生涯規劃請辭美國商會執行長。

美國商會說明，今年擔任重要領導職務的還包括，貝萊德證券投資信託董事長李豪（Leo Seewald）擔任第一副會長，台灣微軟法務暨公共事務處總經理暨法務長施立成擔任第二副會長，奧美公關董事總經理王馥蓓擔任祕書長，美商美光亞太科技亞太地區企業發展總監金奇偉擔任財務長。

麥肯錫台北分公司總經理也是美國商會會長的章錦華則表示，「台北市美國商會感謝吳王小珍女士10年間卓越的領導，我們有信心傅維廉先生會成為非常稱職的的接班人。」

從今年開始擔任執行長的傅維廉也說，「經常回憶起島內友善的人民、自然美景、豐富的社會文化、美味的食物和良好的生活環境。感謝美國商會提供回台灣服務的機會。」

接任執行長前，傅維廉是在美國擔任一家非營利組織小母牛國際（Heifer International）的公共關係總監，致力於利用可永續發展業務及農業培訓來救助貧困家庭。

美國商會指出，傅維廉十分珍惜堪薩斯大學畢業後，在80年代後期來台灣學習中文的時光，對台灣產生很深的感情。

之後，傅維廉在美聯社工作15年，先是在美國堪薩斯城，後來轉至紐約擔任國際版的編輯。1999年，他被派往台灣擔任台灣分社主任，負責商業發展和政府關係。這一時期的重大報導包括921地震、陳水扁選上總統、SARS爆發，以及蓬勃發展的半導體產業。

傅維廉在台灣時，作為外籍記者聯誼會的副會長，同時也是台北市美國商會的會員時，曾協助提供美聯社的照片給美國商會TOPICS工商雜誌使用。

美國商會說明，傅維廉在台灣從事新聞報導外，2004年也擴展到香港和澳門的業務，也在2007年在廣州開設美聯社分社，並被任命為美聯社華南區主任。

美國商會指出，在傅維廉的職業生涯中，經常至各地採訪，包括印尼的海嘯、北韓的核試驗、巴基斯坦的恐怖戰爭、北京奧運、赫爾辛基的歐亞峰會，及以色列的第二次巴勒斯坦大起義。1070104

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