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中央社

新加坡第四代領導：適當時機推舉領導人

中央社2018/01/04 21:11
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃自強新加坡4日專電）新加坡16名屬於第四代領導班子的部長、高級政務部長和國會議長今天發表聯合聲明，表示會在適當時機從團隊中選出一位領導人。

新加坡「聯合早報」和「海峽時報」（TheStraits Times）引述這份聯合聲明表示，政治穩定一向是新加坡的重要特點，政府領導階層平順交接，也使新加坡人和各國的朋友（對政府）建立了信心。

聯合聲明說，他們知道領導班子交接是重要議題，總理李顯龍也表明下次大選後將交棒，他們瞭解自身的責任，將會團結一致，共同合作，在適當時候在他們這群人中推選出一位領導人。

新加坡第四代領導人是朝野及媒體關注焦點。李顯龍發表的新年賀詞，特別說明第四代領導人接班人選，到了急需確立的時候，培植第四代的領導核心是今年必須完成的重要事項之一。

榮譽資政吳作棟也希望盡快確定第四代領導班子，並在今年底之前看到總理的接班人選。

發表聯合聲明的16人包括：陳振聲、徐芳達、傅海燕、王瑞杰、許寶琨、李智陞、馬善高、黃志明、王乙康、普杰立、英蘭妮、易華仁、沈穎、陳川仁、楊莉明、黃循財。

新加坡媒體引述政治觀察家的意見，認為有潛力成為新加坡第四代總理的人選已限縮到3人，分別是財政部長王瑞杰、總理公署部長陳振聲及教育部長兼國防部第二部長王乙康。

熟稔東南亞區域研究的南洋理工大學兼任講師李氣虹告訴中央社記者，如何因應全球經貿局勢發展是新加坡面臨的最大挑戰，政治接班人的考量仍持續進行，現階段局勢也逐漸明朗，相信內閣也會微調，豐富接班人的行政歷練。1070104

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