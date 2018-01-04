輪班間隔少於11小時 天災或特殊狀況適用

（中央社台北4日電）勞動部表示，未來輪班間隔也會比照7休1把關機制制定嚴格標準，符合輪班間隔例外8小時的特殊狀況，主要是天災或特殊災難，比如說在八仙塵爆有大量傷患需要救治，醫護業輪班就可能被迫調整，這些都是非常態且具有時間性的樣態。

勞動部今天草擬完成的7休1把關機制，知情人士指出，行政院長賴清德早在11月底，就要求國發會主委陳美伶、行政院秘書長卓榮泰和部會首長開會研議，相關規範趕在勞基法審查前夕拍板定案，是希望外界了解，政府一定會嚴格規範例假的規定。

7休1鬆綁的把關機制，和輪班間隔11小時、例外8小時的規定，也就是勞基法修正第36條和34條，最受到外界關注。勞動部次長施克和說，現在7休1鬆綁的把關機制已經定案，未來輪班間隔的把關標準，也可能比照前者的規範，由主管機關勞動部研擬並主動公布。