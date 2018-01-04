以太幣價格直逼1千美元 飆漲至歷史新高

之前被瑞波幣 (Ripple)「超車」，市值降至全球第 3 的加密貨幣以太幣(Ether)，在美東時間週三(3 日) 晚間 6 點 40 分左右，漲至 974.74 美元，創歷史新高。

以太坊 (Ethereum) 創辦人 Vitalik Buterin 週二在個人部落格發文指出，負責管理區塊鏈網路的以太坊基金會，提出兩項新的研究補助計畫，盼促進分散式帳本技術的發展。

數位資產比較網站 Crypto Compare 執行長 Charles Hayter 對 CNBC 表示，以太坊基金會有意藉此擴大規模，用分散式帳本技術的相關研究、發展，協助自己度過「成長陣痛期」。