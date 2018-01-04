全聯集點一年換百萬廚具 今年找名廚加持

全家歷經原本超商集點模式，在105年4月將全店行銷點數貼紙轉換為APP會員點數，提升會員黏客效益，不同的流行肖像、民生用品及質感精品的兌點組合，一舉衝高會員數的推力，如今會員已達460萬。

零售通路集點商機是從統一超商7-ELEVEN在2005年首創，全店集點活動讓國內外公仔角色輪番上陣，集點贈品以往是消費附加價值，如今，消費者會為換購贈品而進店消費。

（中央社記者陳政偉台北4日電）零售通路集點商品漸成民眾消費因素，全聯3年前開始集點活動，以廚具最受歡迎，每年檔期兌換都超過百萬件，今年找來英國名廚傑米奧利佛合作集點活動，預料換購將再破百萬件。

大型零售通路感受到集點帶動消費的契機，超市業者全聯福利中心從2015年開始推出印花集點活動，打開通路量販超市業者全店行銷市場。

全聯從引進雙人牌、德國廚具品牌WMF，3年3檔期累積兌換超過350萬組，部分商品單檔活動兌換量破品牌全球整年銷量，讓國際品牌對台灣消費實力刮目相看。

全聯宣布今年與英國知名主廚傑米奧利佛（JamieOliver）專業廚師刀具合作收藏印花活動，內容有刀具、托盤及果汁調理機等9款商品，因在台灣皆無通路販售，且最低可以不到1折換購，預估整體業績可望成長1成。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全店行銷的目的在於拉高客單價，提高來客數，也改變消費行為。透過集點活動，目的之一是拉抬鮮食業績，3年前全聯鮮食在全品項的占比為15%，目前來到20%，集點活動是挹注不少的關鍵。

劉鴻徵說，從連續3年的集點活動觀察到，帶出原本880萬會員裡一年都未消費的會員回到超市，活化達110萬名會員。在活動期間會員消費成長3成，帶動客單價成長2成、帶動業績成長新台幣10億元。

從年齡別來看，劉鴻徵指出，婆婆媽媽重實用性，覺得炒鍋、湯鍋價值感較高，年輕人則偏愛低單價的配件類商品，如刀叉、單手鍋。

劉鴻徵解釋，經過市場調查，平均10位媽媽中，有逾半數都知道傑米奧利佛，而話題性的廚具也是帶動年輕族群進來超市的誘因。傑米奧利佛本人甚至親自錄製影片，說明與全聯合作推出印花換購活動。1070104