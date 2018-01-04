前幕僚指小唐納通俄叛國 川普駁斥切割

巴農（Steve Bannon）在美國記者沃爾夫（Michael Wolff）新書「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury： Inside the Trump White House，暫譯）中透露，川普長子小唐納．川普（Donald TrumpJr.）於2016年6月總統競選期間，在紐約川普大樓（Trump Tower）25樓會見俄羅斯律師維塞尼茨卡雅（Natalia Veselnitskaya），因為中間人保證對方握有民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的資料，可能讓她入罪。

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）曾是川普總統核心幕僚的巴農，在一本新書中以「叛國」形容川普長子小唐納在總統競選期間密會一名俄羅斯律師，遭到川普強烈駁斥和切割，反譏巴農不但丟了工作，還失心瘋。

巴農指出，小唐納、川普女婿庫許納（JaredKushner）和時任競選總幹事的曼納福特（PaulManafort）這3位競選資深幕僚認為，在沒有律師在場的情況下，於川普大樓與俄國人會面是個「好主意」。

巴農嘲諷，就算這不是「叛國」或「不愛國」，「我都覺得應該立刻打電話給聯邦調查局」。

巴農還說，小唐納在父親不知情的情況下與俄國人會面，機會是零。

巴農是前白宮首席策士，曾有川普「影武者」和「大腦」之稱，去年8月離開白宮。

在特別檢察官穆勒（Robert Mueller）以及國會調查俄羅斯涉嫌干預2016年總統大選案中，小唐納涉嫌密會俄羅斯律師一事已成為調查焦點，巴農在書中的這番勁爆談話，立即引起各方矚目。

川普罕見地以總統名義發表聲明立刻予以反擊，切割曾和他形影不離的巴農。

川普說，巴農和我及我的總統職務「毫無關聯」，「當他被（我）開除時，他不只是失業，也失心瘋（lost his mind）」。

川普指出，他擊敗17名共和黨內競爭者、贏得提名後，巴農才開始參與他的競選活動。「他和我歷史性的勝利關係極小，但他卻是共和黨在阿拉巴馬州失去30多年來參議員席位的主因。」

川普更稱，巴農假裝與媒體水火不容，稱媒體為「反對黨」，但「他在白宮任職期間洩露錯誤資訊給媒體，這讓他能自抬身價，這是他的唯一作為。」

川普說，巴農很少與他一對一會面，他裝得好像有影響力，但也只能愚弄少數沒有關係與線索的人，協助撰寫出那樣一本虛假的書。

美國媒體報導，川普律師哈德爾（Charles Harder）已寄出存證信函，指控巴農違反不公開協議，向沃爾夫吐露秘辛。哈德爾要求巴農停止進一步揭露任何機密訊息，巴農並未立即回應。

沃爾夫長期主跑名人動態，他宣稱，他的新書是根據他和川普、川普高階幕僚和其他人等200多次訪談所寫成。新書預定9日出版，媒體搶先得知新書內容，大肆報導。

沃爾夫在書中揭露許多爆炸性祕辛，其中包括川普對自己當選美國總統也感到一頭霧水，當時「表情像是看到鬼」，川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）則是「流淚，但不是喜極而泣」。

書中還說，川普擔心遭人下毒，這是他喜歡吃麥當勞（McDonald's）的原因之一。川普與巴農以前經常共進晚餐，若沒一起用餐，川普就會窩在床上吃漢堡，邊看電視邊打電話向友人抱怨媒體的不是。川普覺得白宮令人心煩意亂，甚至有點可怕。

書中也指出，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）懷有總統夢。伊凡卡和丈夫庫許納據傳早已講好，她未來可能參選總統，成為美國第一位女總統的人會是她，不是希拉蕊。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）指責書中充斥虛假與誤導陳述，認為這些與談者不過是為了一本「不入流的垃圾小說」，暴露他們多想和白宮攀上關係。（譯者：中央社嚴思祺）1070104