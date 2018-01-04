41公分衛生棉吸滿血、痛到坐不正　她揭吃藥墮胎實錄

如果在無預期的情況下不小心懷孕了怎麼辦？近日一名女網友發文分享自己吃墮胎藥的過程和身體狀況記錄，但她也強調，分享這個歷程的目的，並非想探討扼殺生命或是如何懷孕，只是希望能讓不小心懷孕、在面臨墮胎前不知所措地在網路上爬文的女孩們參考，讓她們了解「墮胎沒有想像中可怕」。
該名網友在《Dcard》發文表示，自己一直都有在記錄經期，因此發現月經晚來一個禮拜時就到醫院去看診，當時醫師告知她已懷孕5周，有小手術跟藥物流產兩種方式，也建議沒有生產經驗的原po用藥流方式。
原po指出，第一次吃藥前，因為先看了許多相關文章，內容都說吃完藥會很痛，讓她相當緊張，但還是在護理師的監督下把RU486吃下肚，接著便回家休息，而到晚上睡前都沒有任何疼痛，就像什麼事都沒發生一樣。
第二次吃藥的狀況就比較不同了，她先將醫師給的止痛藥吃下，再將3顆藥含在舌下，等到藥物在口中慢慢化掉，再等約30分鐘就可以回家休息。這次吃藥身體的變化就比較明顯，「當藥開始溶解後大約接近20分鐘後，肚子真的就開始疼痛」，原po表示，那種痛「大約像是經痛很痛，痛到要吃止痛藥的那種」、「會痛到坐不正，身體有點無力，嘴巴又含著藥讓我很想吐。」雖然護理師告知真的很不舒服也可以打止痛針，但也說撐過這一下子就會好很多，因此她選擇繼續忍耐，情況約在半小時後舒緩許多。
原po回家後就直接上床睡覺，整個晚上「肚子就像是在一直把經血擠出來一樣不怎麼舒服」，但跟在醫院時比起來並不算痛苦，直到隔天起床換衛生棉，「41公分的完全吸飽吸滿整片都是紅色的血！！然後坐上馬桶後邊尿又邊擠出一堆血。」雖然被嚇到，但其實沒有什麼疼痛感。之後原po也照著醫師指示把藥吃完，並固定回診，直到醫師確認都排乾淨了，整個過程才算結束。
原po最後提到，紀錄經期真的很重要，自己算是經期穩定的人，也是因為紀錄清楚才會即時發現自己懷孕。她也強調，把墮胎過程說出來，並沒有想要探討什麼話題，只是純粹希望遇到這個問題的女孩能去面對、解決，當然內心會很糾結、難受，但希望這篇文章能幫到這些不知所措的女孩，讓她們了解一下狀況。
▲一名女網友發文分享自己的墮胎經驗，引發討論。（圖／翻攝自《Dcard》）