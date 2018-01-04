41公分衛生棉吸滿血、痛到坐不正　她揭吃藥墮胎實錄

如果在無預期的情況下不小心懷孕了怎麼辦？近日一名女網友發文分享自己吃墮胎藥的過程和身體狀況記錄，但她也強調，分享這個歷程的目的，並非想探討扼殺生命或是如何懷孕，只是希望能讓不小心懷孕、在面臨墮胎前不知所措地在網路上爬文的女孩們參考，讓她們了解「墮胎沒有想像中可怕」。

該名網友在《Dcard》發文表示，自己一直都有在記錄經期，因此發現月經晚來一個禮拜時就到醫院去看診，當時醫師告知她已懷孕5周，有小手術跟藥物流產兩種方式，也建議沒有生產經驗的原po用藥流方式。

原po指出，第一次吃藥前，因為先看了許多相關文章，內容都說吃完藥會很痛，讓她相當緊張，但還是在護理師的監督下把RU486吃下肚，接著便回家休息，而到晚上睡前都沒有任何疼痛，就像什麼事都沒發生一樣。