極端氣候發威 去年全球天災財損9.7兆元

慕尼黑再保還說，2017年天災財損規模是2011年以來次高紀錄，且與過去10年平均的每年1700億美元相較高出一倍。

法新社報導，慕尼黑再保險集團（Munich ReGroup）表示，2017年全球各類天災造成的財務損失總額達到約3300億美元（約新台幣9.7兆元），接近2016年財損1750億美元的2倍。

（中央社法蘭克福4日綜合外電報導）德國再保險業巨擘慕尼黑再保險集團今天指出，2017年全球天然災害造成的財務損失幾乎暴增一倍，其中氣候災害財損創新高。公司並對未來極端氣候可能帶來損害發出警告。

慕尼黑再保表示，2017年出現史上破壞最大的颶風季和重大雨季洪災。公司並警告，由於氣候變遷加劇，預期「未來將更常出現極端天氣」。

2017年全球天災財損約半數落在美國，因3颶風哈維（Harvey）、艾瑪（Irma）和瑪莉亞（Maria）重創德州和波多黎各等地區，加州也遭到野火襲擊。

慕尼黑再保稱呼2017年是「紀錄有史以來代價最高的颶風季」，連串暴風雨造成的財務損失達到約2150億美元。

慕尼黑再保董事耶沃瑞克（Torsten Jeworrek）指出，如此浩劫「預告未來情況」，「即使單一事件發生的原因，無法直接追溯至氣候變遷，但我們的專家預期，未來這類極端天氣將更常出現」。

若包括2017年北美洲其他地區的天然災害損失，例如奪走369條人命的墨西哥強震，則北美洲佔去年全球天災財損比重高達83%。

不過，2017年全球天災造成的死亡人數，並未因財損激升而出現相同幅度大增。

去年總計約1萬人因天災喪生，僅較2016年多出約30%，且與過去10年平均的每年6萬人死亡相較，人數少許多。（譯者：中央社張正芊）1070104