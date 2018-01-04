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中央社

大陸2018全面推行湖長制 整治生態

中央社2018/01/04 22:39
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北4日電）中國加強生態整治，繼「河長制」後，今年底將全面建立省、市、縣、鄉4級「湖長制」，由各地方黨政領導負責，此外還將實施湖泊生態環境損害責任終身追究制。

新華網報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳今天公布「關於在湖泊實施湖長制的意見」指出，長期以來一些地方圍墾湖泊、侵占水域、超標排汙、違法養殖、非法採砂，造成湖泊面積萎縮、水域空間減少、水質惡化、生物棲息地破壞等問題突出，湖泊功能嚴重退化。

意見說，全面落實「湖長制」的主要任務，包括嚴格湖泊水域空間管控，強化湖泊岸線管理保護，加強湖泊水資源保護和水汙染防治，加大湖泊水環境綜合整治力度，開展湖泊生態治理與修復，健全湖泊執法監管機制。

文中說，湖泊在維護區域生態平衡、調節氣候、維護生物多樣性等方面功能明顯，遭受破壞對生態環境影響較大，管理保護必須更加嚴格。

意見也提到湖泊管理的挑戰，包括：湖泊水域岸線及周邊通常有種植養殖、旅遊開發等活動，管理保護不當極易導致無序開發；湖泊水體流動相對緩慢，營養物質及汙染物易聚集，遭受汙染後治理修復難度大。

各地區各有關部門要建立「一湖一檔案」，加強分類指導，完善監測監控，嚴格考核問責，實施湖泊生態環境損害責任終身追究制。1070104

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