專訪╱魏德聖談跟兒子如何走在《幸福路上》

魏導在片中聲演女主角的表哥，去美國工作結婚生子，但小孩卻不會講國語很傷腦筋，魏導配得唯妙唯肖，那種罵不出口又疼又惜的口音，簡直就像他本人會講的話，不禁令人好奇，導演唯一的兒子也曾經叛逆惹他生氣過嗎？

魏德聖導演一向熱心幫助其他國片導演，即使只是曾經在報社採訪過他的宋欣穎導演，他也義不容辭幫她的動畫片《幸福路上》配音，那種只要能夠出一份力的義氣和大度，似乎也展現在他的家庭教育裏，聽魏導談起兒子，真的只有羨慕的份而已。

他說：「其實我們家從孩子一出生就很開放，我不會強制他做甚麼，也不會要求他念書，即使他到現在念國中了（15歲），我也從來不會每天問他今天功課做了沒？趕快去念書之類的，而且我發覺就算明天要考試，他也不會特別去念書，還是可以考前幾名。」

「記得前陣子他要考試的時候，我剛好看到電視上有一部很好看的電影介紹給他，當時我兒子難得跟我說『我明天要考試要去念書』，我心裡還覺得奇怪，之後就去煮開水要泡茶，但才在等水煮開的時候，居然看到我兒子已經在打電腦了，還跟我說『我念完了！』10分鐘不到他就說念完了。」接著便看到魏導臉上露出非常以兒子為榮的笑容。



▲現代的父母能像魏導這樣的，真是少之又少。（圖／記者葉政勳攝，2018.01.04）

談到這裡真只有羨慕和佩服的份，不禁問魏導是怎麼教導兒子，不需要補習、不用每天巴在書桌前看書，就如此會念書的，沒想到魏導講得輕而易舉，「因為他上課都有用心在聽呀，你逼他逼一整天，反而上課無法專心聽課，我真的覺得這就跟拍電影一樣，有時候日以繼夜拍攝不會比較快，反而集中火力做一件事情，接著讓大家好好休息，效果會更好。」

而且魏導還透露，自己的兒子從沒有叛逆過，他認為會叛逆的人是因為覺得社會不公平才會叛逆，如果不覺得不公平的話，有甚麼好叛逆的，「我不覺得我被欺負被壓迫，那何必要叛逆。我從來沒有逼兒子去做甚麼事情，因此他也找不到想叛逆的理由吧。學校要上輔導課，他不想上我不簽名，就不用去上呀，人家5點半下課，他4點就下課了，就算他談戀愛我也不會干涉他的。」



▲宋欣穎導演拍攝《幸福路上》，讓許多觀眾感觸良多甚至哭了出來。（圖／記者葉政勳攝，2018.01.04）

相對於魏導和兒子走的「幸福路」，宋欣穎導演則是把自己感受到的幸福，拍成動畫片《幸福路上》，她表示自己常常發現，那種一帆風順成長、念很多書的人，卻經常不知足地抱怨不停，如同女主角小琪。反而是片中台美混血的女生貝蒂，從小在台灣長大被歧視，長大了又遇人不淑；但即使如此，她依舊相當樂觀，撫養二個小孩無怨無悔，而且還是用最開明的方式教育孩子，而這似乎也發抒了宋欣穎導演的某種情懷。

原來，宋欣穎導演在美國念書時也曾經被歧視，講的口音不對會被嘲笑、還有黑人老師常常找麻煩，以及被言語霸凌等等，「更有一次我去應徵助理剪接師的工作，去面試的全都是男的白人，只有我是唯一被錄取的女生，結果我除了自己的工作之外，還要幫忙影印、泡咖啡，我想這跟性別也有關係。」但即使如此，宋欣穎導演賦予混血貝蒂的卻是一顆寬容的心，想來也是宋導自己內心的態度吧。