駐加代表專文 呼籲速簽台加投保協議

這篇名為「與台灣關係正式化，可提振加拿大出口」（Formalize Taiwan ties to boost Canadianexports）的專文，刊登在加拿大外交及國際事務季刊（Diplomat & International Canada）冬季號的「外交圈」（Diplomatica）專欄。

龔中誠在文中指出，加拿大已與全球43國簽署投保協議（FIPA），目前正與另外9個貿易夥伴進行FIPA談判。加拿大也先後在2014和2016年與中國大陸及香港簽署FIPA，台灣是該區域唯一尚未與加拿大商談FIPA的國家。

（中央社記者胡玉立多倫多4日專電）駐加拿大代表龔中誠在「加拿大外交及國際事務季刊」冬季號上刊登專文，呼籲加拿大政府與台灣儘速洽簽投資保障協議，主張這可提振加拿大出口。

龔中誠表示，「台加避免雙重課稅協議」（ADTA）已於2017年1月1日生效，為日後洽簽FIPA奠下堅實基礎，因此，台灣強烈鼓勵加國政府儘速展開台加FIPA諮商，歡迎加拿大經濟部長及各省經濟廳長及企業領袖，赴台進行高層訪問，開啟投資保障協議諮商。

龔中誠強調， 加拿大與台灣簽署FIPA，對加國相當有利。 他引述加拿大出口發展局報告指出，加拿大有愈來愈多企業仰賴對外投資、依靠外國子公司打進外國市場，與各國洽簽FIPA將有助於提升生產效率、把握新興市場消費成長、開拓發展中國家間的貿易網絡，克服市場准入障礙。台加簽署FIPA，對強化雙方企業的全球貿易優勢，將很有幫助。

文中細述台加雙邊經貿往來現況，指台加經貿關係密切互惠，2016年台灣自加拿大進口12億美元，加拿大自台進口38億美元。台灣對加出口主要在科技領域，包括積體電子電路、機械、汽車及飛機零件等，加拿大對台出口則主要是燃煤、鎳、木材、醫療產品及鐵礦等。

龔中誠強調，台加貿易在商品及原物料等傳統領域方面，表現強勁，如果能夠進一步擴大並正式化 （formalize），雙方均能從彼此強項中獲益。

例如，台灣是亞洲主要投資國、善用亞洲廣大市場及成本優勢建構供應鏈，在保護智財權方面不遺餘力；加拿大企業則在資訊科技、能源、農產品及服務業深具競爭力。台灣歡迎加拿大進一步擴展與工研院等機構的研發合作關係，這將為加拿大的高科技創新公司，帶來更多商機。台灣也鼓勵加拿大企業參與台灣正在快速成長的能源市場，尤其在再生能源技術領域。

龔中誠也提到，洽簽FIPA將可進一步提升台加友好關係。雙方友好關係最近期發展包括：溫哥華-台北每日直航於2017年夏季恢復、2016年台灣是加拿大在亞洲第5大及全球第11大貿易夥伴，加國對台雙向貿易額超過加拿大對澳洲或巴西之貿易額。1070104?