冬季風暴肆虐歐洲 至少4人死亡

法新社報導，另一個相反狀況是，法國地中海科西嘉島（Corsica）上，有近400名消防隊員正和艾里諾強風引發的2場大火奮戰，昨晚有3人因為火災而受傷。

由於學校放假，法國主要度假勝地瓦迪塞（Vald'Isere）的山上擠滿了滑雪者，但因為「降下大雪」而全天關閉滑雪道。東部的沙木尼（Chamonix）滑雪區則表示，已關閉許多登山纜車以防範未然。

（中央社巴黎4日綜合外電報導）冬季風暴艾里諾（Eleanor）橫掃歐洲，法國阿爾卑斯山區今天處在最高雪崩警戒狀態下。這場風暴造成至少4人死亡，並在科西嘉島引發罕見的冬季野火。

艾里諾已造成4人死亡，其中一名21歲滑雪者在法國被倒下的樹木撞擊；還有一對60多歲的夫婦在西班牙巴斯克（Basque）北部海岸被巨浪捲走 。

消防隊員今天表示，法國阿爾卑斯山區有一名90多歲老婦喪命，因為大雨造成附近一條溪流氾濫，使大量泥漿沖進她的家中。

在法國有29人受傷，其中4人傷勢嚴重，包括一名被掉落水泥塊擊中的婦女。

瑞士中部的倫克（La Lenk）有8人因為強風吹翻火車車廂而受傷。

法國約有2萬9000戶人家停電，其中1/3在科西嘉島。（譯者：中央社陳彥鈞）1070104