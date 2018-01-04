NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈圓旅外夢　「語言」很重要魏德聖談跟兒子走在《幸福路上》理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

冬季風暴肆虐歐洲 至少4人死亡

中央社2018/01/04 23:14
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社巴黎4日綜合外電報導）冬季風暴艾里諾（Eleanor）橫掃歐洲，法國阿爾卑斯山區今天處在最高雪崩警戒狀態下。這場風暴造成至少4人死亡，並在科西嘉島引發罕見的冬季野火。

由於學校放假，法國主要度假勝地瓦迪塞（Vald'Isere）的山上擠滿了滑雪者，但因為「降下大雪」而全天關閉滑雪道。東部的沙木尼（Chamonix）滑雪區則表示，已關閉許多登山纜車以防範未然。

法新社報導，另一個相反狀況是，法國地中海科西嘉島（Corsica）上，有近400名消防隊員正和艾里諾強風引發的2場大火奮戰，昨晚有3人因為火災而受傷。

艾里諾已造成4人死亡，其中一名21歲滑雪者在法國被倒下的樹木撞擊；還有一對60多歲的夫婦在西班牙巴斯克（Basque）北部海岸被巨浪捲走 。

消防隊員今天表示，法國阿爾卑斯山區有一名90多歲老婦喪命，因為大雨造成附近一條溪流氾濫，使大量泥漿沖進她的家中。

在法國有29人受傷，其中4人傷勢嚴重，包括一名被掉落水泥塊擊中的婦女。

瑞士中部的倫克（La Lenk）有8人因為強風吹翻火車車廂而受傷。

法國約有2萬9000戶人家停電，其中1/3在科西嘉島。（譯者：中央社陳彥鈞）1070104

駐加代表專文 呼籲速簽台...川普：平昌冬奧期間美韓軍演暫停

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan