棒球／作為學生球員　黃暐傑、朱立人：多學語言很重要

今天在記者會上公布年度主視覺「夯」，由「大」、「力」所組成的字，代表棒球所追求的打者全力揮擊、大力打，投手拚全力、大力催，政府、學校、贊助商及轉播單位大力挺，還有家長和後援會到場大力喊，有大家的全力相挺，球員打將會出一場場好球。

107年高中棒球聯賽木棒組全國賽明(5)日於高雄、嘉義同時開打，今年共有42隊將角逐最後冠軍。兩位旅美選手黃暐傑、朱立人今日也出席開幕記者會，分享一路從學生棒球打起的點滴，並以自身經驗告誡選手「語言的重要性」。

學生棒球聯盟長期承辦的學生三級盃賽事，包含國中與鶻小的軟式組和硬式組、高中軟式、硬式和木棒組共7個聯賽，參賽隊伍逐年增加，去年已突破900隊，選手更來到15086名，顯示台灣的棒球風氣相當興盛。

目前在響尾蛇隊的黃暐傑表示，「參加學生聯賽，讓我從有機會接觸棒球到熱愛棒球，甚至立志作為醫生的唯一職業。」

效力印地安人隊的朱立人說，「透過學生聯賽的比賽，讓我能不段自我要求，成長，成為更好的棒球員。」

兩人也用自身經驗叮嚀參賽選手，朱立人直言，「作為一個學生球員，除了打球更不能忘記讀書。」黃暐傑也認同，「以前沒想過有一天能出國打球，現在出國發現語言的重要性，需要依賴翻譯跟教練溝通。」