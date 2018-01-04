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棒球／作為學生球員　黃暐傑、朱立人：多學語言很重要

記者鍾東穎／台北報導2018/01/04 23:35
▲107年高中棒球聯賽木棒組全國賽開幕記者會4日於體育署舉行。（圖／鍾東穎攝 , 2017.01.04）
▲107年高中棒球聯賽木棒組全國賽開幕記者會4日於體育署舉行。（圖／鍾東穎攝 , 2017.01.04）

107年高中棒球聯賽木棒組全國賽明(5)日於高雄、嘉義同時開打，今年共有42隊將角逐最後冠軍。兩位旅美選手黃暐傑、朱立人今日也出席開幕記者會，分享一路從學生棒球打起的點滴，並以自身經驗告誡選手「語言的重要性」。

今天在記者會上公布年度主視覺「夯」，由「大」、「力」所組成的字，代表棒球所追求的打者全力揮擊、大力打，投手拚全力、大力催，政府、學校、贊助商及轉播單位大力挺，還有家長和後援會到場大力喊，有大家的全力相挺，球員打將會出一場場好球。

學生棒球聯盟長期承辦的學生三級盃賽事，包含國中與鶻小的軟式組和硬式組、高中軟式、硬式和木棒組共7個聯賽，參賽隊伍逐年增加，去年已突破900隊，選手更來到15086名，顯示台灣的棒球風氣相當興盛。

目前在響尾蛇隊的黃暐傑表示，「參加學生聯賽，讓我從有機會接觸棒球到熱愛棒球，甚至立志作為醫生的唯一職業。」

效力印地安人隊的朱立人說，「透過學生聯賽的比賽，讓我能不段自我要求，成長，成為更好的棒球員。」

兩人也用自身經驗叮嚀參賽選手，朱立人直言，「作為一個學生球員，除了打球更不能忘記讀書。」黃暐傑也認同，「以前沒想過有一天能出國打球，現在出國發現語言的重要性，需要依賴翻譯跟教練溝通。」

關鍵字107年高中棒球聯賽木棒組全國賽響尾蛇黃暐傑印地安人朱立人學生棒球
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