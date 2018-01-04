英特爾承認 晶片有漏洞 但強調影響不大 其股價下跌

根據 MarketWatch 分析報導，英特爾週三承認其晶片具有弱點，需要軟體補強，但否認一家媒體報導所說，其他公司的晶片沒有受到影響，且更新軟體將會影響電腦效力。

英特爾股價創八個月來，跌幅最大的一天。但在駁斥了線上科技網站 The Register 週二下午的報告後，其股價削減了跌幅。該報告說，英特爾晶片使得 Linux 與微軟的設計師不得不修補他們的作業系統。最糟的是，該報告說，這些修補將使得某些使用英特爾晶片的系統，效能減少 5% 至 30%。AMD 的處理器則未受影響。