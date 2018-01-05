愛性福／床下斯文床上狂爆粗口　男女大不同

做愛時，愛罵髒話、罵到對方性致全消的人，開業精神科醫師楊聰財說，臨床見過為數不少，且男比女多。

「幹你X」、「臭X巴」，性欲高漲，激情時刻，平常給人斯文形象，說起話來慢條斯理的大樹，總是情不自禁，脫口而出的不是甜言蜜語，卻是一大串、連珠砲似的三字經、五字經等國罵，總「罵」得女伴目瞪口呆，往往第一次做愛後便再見不連絡，只得埋怨自己為什麼快感高潮一來，就管不住一張嘴巴。

楊聰財指出，上了床，便彷彿變成另一個人，滿口髒話，動作跟著粗暴的人，多少反映從小到大的教養方式，因為性愛時大腦的享樂中樞啟動，欲望呈現，認為在「爽的時候」這樣做才叫man、才是男性剛猛的表現，忽略女性可能感受不舒服。

尤其，楊聰財表示，這類人平常不會顯現在外，多為壓抑的人格特質，約會見面都很一般，直到第一次做愛，過程卻幾乎罵遍對方祖宗八代，大爆粗口，讓對方備感不受尊重，當場氣的走人，儘管事後不斷解釋只是情緒太嗨，一時忘我，道歉往往不被接受。

三軍總醫院精神醫學部部主任葉啟斌強調，性愛過程中大罵髒話，並非什麼殊特性癖，人原本就有多重面向，有些人只是剛好在性愛時，完全卸下心防，喜好如此助興，遇到了，不必輕易幫對方「貼標籤」。

網路交友、速食主義，葉啟斌說，不少人相處不夠久，才會感受這樣的落差，否則一般只要放慢腳步，從日常小細節多半可以看得出來對方的這一面向，建議雙方可就此討論，說清楚彼此期待以及想要、不想要的相處模式，了解之後再來評斷要不要繼續這一段關係。

倘若真是情緒壓力太大，精神科醫師也建議，可學習使用別種話語或溫柔的動作來取代口出髒話，甚至針對已造成人際關係維持不易者，可用低劑量藥物來調整。