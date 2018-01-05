台灣普羅藝術交流協會　在葫蘆墩辦會員聯展

台灣普羅藝術交流協會創會10周年之際，在葫蘆墩文化中心辦理會員聯展，並邀請中部畫壇十餘位重量級大師，及最具代表性的畫會會長提供作品參展；包括趙宗冠「清溪映永恆的玉山」膠彩畫作、鍾俊雄抽象風格的「雨後」、許和合獨具一格，融合東西文化思維的油畫「鄉野風光」。
現任理事長劉哲志則以獨特灑脫的線條及色塊提出力作「泊」，呈現對人生旅途的特殊感動。秘書長何佰滄作品「前程」，以暗色基調表現朦朧雨日眺目遠望，思考人生旅程的惶惑迷惘。此次聯展齊聚精英於一堂，展出內容精采難得，歡迎民眾即日起至1月28日前往欣賞。
臺灣普羅藝術交流協會自97年創會，此次聯展承襲以往的特性，由老、中、青三代不同年齡層會員，以油彩、水墨、水彩、雕塑或複合媒材，呈現其內心的思維，在這多元而紛擾的世代，仍堅持以追求美感的理念表現出對未來無限的希望。期盼能在社會上匯成一股藝術清流，促使普羅大眾的生活充滿美與希望，使社會變得更祥和。
台灣普羅PRO ARTS藝術交流協會，係由國內30餘位在藝術界聲譽卓越，藝冠群倫的藝術家所共同發起，協會成員共計有132位；其中除包含多位國內藝術大學的教授，及多位自歐洲、美國等海外歸國的優秀藝術家外；更難得的含括了前立法委員、及多數知名協會的現任及前任理事長，協會以推廣各式藝術給予普羅大眾認識交流為主旨。