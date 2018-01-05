台灣普羅藝術交流協會　在葫蘆墩辦會員聯展

台灣普羅藝術交流協會創會10周年之際，在葫蘆墩文化中心辦理會員聯展，並邀請中部畫壇十餘位重量級大師，及最具代表性的畫會會長提供作品參展；包括趙宗冠「清溪映永恆的玉山」膠彩畫作、鍾俊雄抽象風格的「雨後」、許和合獨具一格，融合東西文化思維的油畫「鄉野風光」。

現任理事長劉哲志則以獨特灑脫的線條及色塊提出力作「泊」，呈現對人生旅途的特殊感動。秘書長何佰滄作品「前程」，以暗色基調表現朦朧雨日眺目遠望，思考人生旅程的惶惑迷惘。此次聯展齊聚精英於一堂，展出內容精采難得，歡迎民眾即日起至1月28日前往欣賞。