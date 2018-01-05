陳偉殷一卡通公益卡預購送禮　發票直捐伊甸基金會愛無限

孩子的起跑點，是人生的第一個階段，往往也是最容易被忽略的時期。一卡通與聯邦銀行和伊甸基金會重視孩子成長時期，首次合作發行愛心公益卡，邀請陳偉殷擔任本活動公益大使，三方攜手發行三款「陳偉殷一卡通公益卡」，自5日起至一卡通官網或Yahoo超級商城購買限量版「伊甸陳偉殷公益紀念一卡通」，每購買乙張，一卡通與聯邦銀行就為您捐出100元，作為伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」經費。卡片本身亦具有發票直捐的功能，只使用本卡消費電子發票就會直接捐贈給伊甸基金會，愛心將可藉由這張卡無限延伸。

伊甸基金會長期關心每一位0至6歲兒童發展，把握學習最快速的黃金期，提供遲緩兒「慢飛天使」早期療育服務。伊甸4日舉辦「一卡愛心 無限通行」記者會，特地邀請旅美球星兼超級奶爸的陳偉殷擔任公益大使，分享連續兩年關心慢飛天使的點滴，並首次與一卡通與聯邦銀行公益合作，發行陳偉殷愛心公益一卡通，呼籲社會大眾重視慢飛天使的療育需要，期盼各界共同投入資源，孩子的未來無限通行。

伊甸基金會記者會現場，接受陳偉殷擁抱的小嘉賓，是今年四歲的琦琦，她和姐姐皆遇到了發展遲緩的問題。姐姐目前就讀國小二年級，已經跟上了學習進度，但是琦琦的學習落後較為嚴重。媽媽在琦琦一歲七個月，帶她進入伊甸的桃園市第一區早期療育社區資源中心，接受時段療育課程，從不會走不會爬，只能在地上用力哭表達想玩的心情。經過一年十個月的早期療育，終於學會走路和上下樓梯，動作能力大幅提升，更開心的是她學會了開口叫媽媽，目前轉銜至一般幼兒園且在校適應良好，能力持續進步中，著實讓琦琦媽媽備感欣慰。人生的起跑點都不盡相同，有愛扶持就能讓大家一起前進。

一卡通董事長施勝耀表示，一卡通是一張很貼近民眾生活的卡，一直以來除致力提供民眾全方位的支付服務外，對社會更有一份責任，發行此系列公益卡，是希望呼籲民眾重視早期療育的重要，藉由大家的力量互相扶持，並鼓勵家有遲緩兒的家長永不放棄，一起勇敢前行。

聯邦銀行與一卡通和伊甸基金會攜手合作，呼籲社會大眾一起關懷慢飛天使的學習與成長，為慢飛天使們募集百萬的早期療育經費，一同響應「一卡愛心 無限通行」公益活動，活動預購期間5日起18日，還送特別預購驚喜禮。