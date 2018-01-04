KKBOX風雲榜單公開　陳奕迅、楊丞琳、林俊傑將現身

第 13 屆KKBOX風雲榜即將於 1月20 日首度率領眾星前往高雄巨蛋，以「MUSIC ALL ABOUT YOU 音你而生」為主題熱力開唱，KKBOX今（4）日特別舉辦媒體搶先發佈會，由全勤十年的主持人黃子佼一同公佈完整得獎名單，包含「年度風雲歌手」Eason 陳奕迅、黃明志、謝和弦、周湯豪、盧廣仲、楊丞琳、G.E.M.鄧紫棋、田馥甄、兄弟本色G.U.T.S.與家家；「年度創作精神獎」魏如萱、「年度最佳新人獎」J.Sheon，兩人也特別現身領獎。

「都市女聲」魏如萱以鮮明創作風格並兼併流行與獨立樂種，創作出令人驚豔的音樂。今年更以特殊吟唱與深情的歌曲〈你啊你啊〉引起廣大迴響，前年發行專輯《末路狂花》在去年金曲獎獲得「年度專輯獎」等五項大獎提名。在2018年開春即拿下第 13 屆 KKBOX風雲榜「年度創作精神獎」，魏如萱感動地表示：「我會繼續努力地寫、繼續好好地唱、繼續在生活裡尋找和蒐集更多出乎意料的靈感，謝謝你們的鼓勵。」



▲魏如萱（左）獲得KKBOX「年度創作精神獎」，J.Sheon則是榮獲「年度最佳新人獎」。（圖／KKBOX提供 , 2018.01.04）

至於奪得「年度最佳新人獎」的全能新人J.Sheon自網路發跡，善用流行議題為素材來寫歌，能唱、能寫、能製作，正式出道前就累積大批粉絲關注。首張同名專輯以名字諧音「街巷」命名，在 KKBOX 新歌日榜上多次攻佔前十名的好成績。J.Sheon 得知獲獎時雖然依舊酷臉，但是語氣難掩興奮表示：「在獲得網友的支持下，有了發片機會。讓我感觸很深，自網路出道到正式發片後，得到粉絲們的支持和關注，使我可以有動力跟熱情持續發揚嘻哈R&B這種Urban音樂及文化」

・年度風雲歌手獎（按照發布時間排序）：

Eason陳奕迅、黃明志、謝和弦、周湯豪、盧廣仲、楊丞琳、G.E.M.鄧紫棋、兄弟本色G.U.T.S.、田馥甄、家家

・年度創作精神獎：魏如萱

・年度最佳新人獎：J.Sheon

・風雲榜得獎藝人出席名單（按照發布時間排序）：

Eason陳奕迅、黃明志、謝和弦、周湯豪、盧廣仲、楊丞琳、G.E.M.鄧紫棋、J.Sheon

・風雲大使（按照姓氏筆畫排序）：

aMEI張惠妹、林俊傑、謝霆鋒

・表演嘉賓（按照姓氏筆畫排序）：

Bii畢書盡、Miss Ko葛仲珊、小宇 宋念宇、安那ANNA