KKBOX風雲榜單公開　陳奕迅、楊丞琳、林俊傑將現身

第 13 屆KKBOX風雲榜即將於 1月20 日首度率領眾星前往高雄巨蛋,以「MUSIC ALL ABOUT YOU 音你而生」為主題熱力開唱,KKBOX今(4)日特別舉辦媒體搶先發佈會,由全勤十年的主持人黃子佼一同公佈完整得獎名單,包含「年度風雲歌手」Eason 陳奕迅、黃明志、謝和弦、周湯豪、盧廣仲、楊丞琳、G.E.M.鄧紫棋、田馥甄、兄弟本色G.U.T.S.與家家;「年度創作精神獎」魏如萱、「年度最佳新人獎」J.Sheon,兩人也特別現身領獎。