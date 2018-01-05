今日暖新聞》明道餐旅愛的年菜　獨老提前圍爐不孤寂

寒冬送暖呼呼年菜！明道大學餐旅管理學系師生4日前往位於彰化縣二林鎮的慈恩老人養護中心，親手下廚煮年菜給需要關懷的獨居老人，讓長輩們在農曆春節前也能吃到美味的年菜，提早感受到年節的溫暖！

明道大學校長郭秋勳表示，明道大學已連續兩年舉辦歲末關懷老寶貝的活動，希望培養學生熱心服務的態度，餐旅系的學生除了平時學習如何讓料理更精緻美味，在學期末能夠把自己所學的成果，分享給需要的人，不只是一種熱心，美味的價值也跟著溫暖不斷擴散，提升社會的正能量。



▲餐旅系準備五道年菜，親手做年菜分享給獨居老人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

明道大學餐旅管理學系主任石東立指出，這次的歲末關懷活動搭配系學會推出的年菜禮盒，由餐旅系學生和老師合力準備五道菜，分別為帝王首烏雞湯、芭樂葉筍干燒蹄膀、藥膳櫻花蝦糯米飯、五福臨門大拼盤和金玉滿堂長年菜，讓獨居長輩吃得健康又營養。在年菜烹煮、擺盤，也下了許多功夫。



▲明道大學與慈恩基金會合作舉辦寒冬送暖關懷老寶貝活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

餐旅系二年級的馬蓁說，蹄膀這道菜還加了枸杞跟紅棗，不僅增添甜甜的口味也更加健康養生。學生並將完成的年菜盛裝給現場長輩吃，在分享熱呼呼的年菜同時，也傾聽長輩的感受，由裡到外一起關懷「老寶貝」，阿公阿嬤們紛紛說揪甘心。

在關懷獨居長輩後，慈恩社會福利慈善事業基金會社工也協同明道大學餐旅系學生前往華崙社區8戶慰問戶家中送年菜，把小小的力量集結起來，將料理的美味變成一股暖流，不僅讓人吃得開心，也讓更多人感受到社會上的溫情。



▲餐旅系準備五道年菜，讓長輩們提前圍爐。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）