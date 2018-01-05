彰化市公所寺廟室關懷弱勢　寒冬歲末贈民生物資

▲彰化市公所寺廟室結合青松國際同際會等慈善機構，分送各類民生物資，關懷經濟弱勢邊緣戶，希望讓他們也能夠好過年。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

年終歲末，為關懷社會弱勢族群，發揚媽祖慈悲救世的精神，彰化市公所寺廟室4日在南瑤宮舉辦「歲末寒冬送暖活動」，結合青松國際同際會、彰化縣西北國際獅子會，發放弱勢家庭及經濟弱勢邊緣戶每戶生活物資一份，受惠家庭共316戶，兼任寺廟室管理人的市長邱建富說，希望透過此拋磚引玉行動，帶動社會公益團體與慈善單位，一起來關懷弱勢族群。

邱建富指出，隨著社會環境變遷，以及經濟不景氣影響，有越來越多的家庭，由於經濟上的弱勢，每逢年節到了，卻無法像一般家庭一樣，享受溫馨的過節氣氛；尤其是對一些受到法令限制，未能獲得政府資源幫助的「社會邊緣戶」而言，處境更是尷尬。



▲彰化市公所寺廟室結合青松國際同際會等慈善機構，分送各類民生物資，關懷經濟弱勢邊緣戶，希望讓他們也能夠好過年。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

有鑑於此，向來對社會慈善工作不遺餘力的市公所寺廟室，自民國102年開始，特別編列預算，針對彰化市弱勢家庭及經濟弱勢邊緣戶，舉辦「歲末寒冬送暖活動」，今年再度在南瑤宮舉辦寒冬送暖活動，共發放給316戶。

邱建富表示，又到了歲末年終，眼看農曆年節就要到來，為了讓一些因法令限制，無法獲得政府資助的「社會邊緣戶」，也能享受各界溫馨的關懷，特別由公所寺廟室，號召青松國際同際會、西北國際獅子會、招福功德會、彰隆慈善會與聖豐鎖匙店，在擁有龐大信眾的南瑤宮起動「歲末寒冬送暖活動」，第一波發放白米、食用油與防寒物資等生活用品，讓經濟弱勢邊緣戶，希望讓他們也能夠好過年！



▲彰化市公所寺廟室結合青松國際同際會等慈善機構，分送各類民生物資，關懷經濟弱勢邊緣戶，希望讓他們也能夠好過年。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

邱建富也呼籲其他社會公益團體與慈善單位，能夠像寺廟室一樣，編列預算或善用盈餘，慷慨解囊，共同為社會弱勢族群付出愛心，給予實質的濟助與關懷，讓他們也能過好年節，感受到社會的關懷與溫暖。