百萬種鳴蟲組成蟲蟲大樂團　斗南鎮石龜國小巡迴展出

廣達《游於藝》與國立自然科學博物館、故宮博物院合作，引領學童發現自然奧秘、啟發對自然的探索熱情，共同辦理「鳴蟲特展－蟲蟲大樂團」校園巡迴展，推廣自然科學及藝術教育。全世界昆蟲種類多達100多萬種；這個「小宇宙」中，有許多昆蟲會發出細微的聲音，這些聲音引起人類的注意，讓我們與自然的互動更為親近。

2017廣達《游於藝》與國立自然科學博物館、故宮博物院合作，「鳴蟲特展－蟲蟲大樂團」巡迴展即日起至15日在斗南鎮石龜國小巡迴展。4日舉辦盛大開幕茶會，首先由石龜國小陶笛隊吹奏2首曲子揭開序幕，家庭教育中心主任鄭德義還帶來糖果慰勞，熱鬧學習氣氛濃厚，全校充滿活力。石龜國小校長邱清麗說，歡迎各界及各級學校愛好昆蟲藝術者參加，展覽期間亦歡迎各級學校團體參觀，備有專車接送。



▲藉展覽引領學童發現自然奧秘、啟發對自然的探索熱情。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.04）

石龜國小校長邱清麗指出，本展覽將自然生態連結音樂藝術作為展覽的重點，由聽覺藝術出發，以擬人化的「蟲蟲大樂團」呈現，希望孩子藉由認識鳴蟲的發聲原理，學習與欣賞自然與人文之美；藉此展覽鼓勵孩子用「耳朵」認識大地與環境，以「聲音」來發現多元生物世界，進而體驗與自然互動的樂趣，學習感動，懂得尊重自然。



▲受過專業導覽的石龜國小20位藝術小尖兵，全程為貴賓解說導覽。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.04）

校長邱清麗表示，感謝大家的參噢，學校陶笛隊曾受邀到雲科大演出深受讚美，受過專業導覽的石龜國小20位藝術小尖兵，全程為貴賓解說導覽。欣賞「鳴蟲特展－蟲蟲大樂團」，讓大家大開眼界！



▲欣賞「鳴蟲特展－蟲蟲大樂團」，讓大家大開眼界。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.04）

參加貴賓有縣府駐區陳麗美督學、家庭教育中心鄭德義主任、石龜國小家長會黃國忠會長、斗南鎮民代表顏忠義、雲林縣政大藝文協會理事長詹惠茹、前理事長陳泳全、教育部青年發展署雲林縣青年志工中心業師張起凰夫婦、聯美國小蔡啟達校長、舊庄國小許學政校長、候用校長陳映儒、救國團斗南鎮團委會吳村田會長、石龜國小家長會前會長張宏基、澳洲來讀書的兩位小朋友的家長鄭舒予、Kin、及學生家長數十位。