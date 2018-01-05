今日人物》工程師簡志斌返鄉友善耕種黑豆　醬油濃純香

35歲的簡志斌，對務農並不陌生。他說，小時候就在農村長大，祖父一直耕種著水稻及紅豆，他提出要回來幫忙務農的事，全家人都反對，尤其是阿公。回憶阿公的話「種田是沒讀書的人做的事，他都已經是資深工程師，收入優沃，回來種田會讓人笑」；但重視家庭的他，因為父母親長期在美國工作，而他結婚有了小孩後，請了3年的育嬰假在家顧小孩，讓他有更多時間在農村生活，也幫忙阿公種田。

在國內電子業大廠上班的萬丹青農簡志斌，3年前辭去工作回鄉種黑豆，接受釀造師傅的指導，種而優則釀，以自種安全無農藥殘留的黑豆，自製高純度無添加的香純黑豆醬油，在競爭的醬油市場增加新氣象。



▲萬丹青農簡志斌以友善方式種植黑豆，品質更好做起來醬油香氣足夠。（圖／記者陳宗傑翻攝,2018.01.04）

3年前，育嬰假期結束，他辭去工作，說服祖父把家中2.2公頃的土地，1半種紅豆，另一半則由他種黑豆；因為他認識製造醬油的師傅跟他建議，自己種的黑豆以友善方式種植品質更好，所以他選擇了高雄11號的香蜜茶豆及台南5號黑豆，原料含蛋白質高，做起來醬油香氣足夠。

製造醬油是繁瑣的過程，從採收、曝曬、蒸煮、發酵、製菌、入甕，自己培養乳酸菌，增加醬油香氣，到食品研究所研習，增加專業知識，他還申請到商業登記與衛福部食品業者登錄，產品有保障，未來產品及工廠都將申請產銷履歷，更能加強消費者食用的信心。

從門外漢到專業開發醬油的產品，未來所有原料都是國產，響應政府推動的大糧倉計畫，使用國產非基因產品，讓國人食用。

取名「皇珵醬油」，在固定通路市場銷售，有著不錯成績，他指出，目前收入已經快和上班時的收入差不多，但享受家鄉親情的代價是外出工作的遊子心情無法取代的，他自認下了大決心，決定走向務農的路，也讓務農生活更精彩，他表示，這是一條對的路。

