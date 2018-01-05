包租代管　房東等著收錢不用操心

想當包租公包租婆，卻又怕麻煩？高雄市政府都發局4日開辦包租代管計畫，包租代管是社會住宅政策鼓勵民間釋出空屋，委託兩家民間業者承辦，房東可向業者登記委託出租，不論是房屋修繕、招租帶看、簽約收租，全交由專業團隊辦到好，還能享有保證收租3年、多項稅賦減免及修繕補助等優惠。

高雄市政府都發局，首批徵求800戶房東，以「包租」或「代管」方式媒合招租，配合中央社會住宅政策，省去房東自行修繕房屋、刊登租屋廣告、委託仲介帶客看房等大小麻煩事，也免去房客可能積欠房租的風險，所有租屋煩心事，都讓專業團隊代勞，還能享有房屋稅、綜合所得稅的減免優惠，甚至連房屋修繕也有每年每屋最高一萬元的補助可拿。

都發局長李怡德表示，「包租代管」是社會住宅政策鼓勵民間釋出空屋，最快滿足民眾居住需求的新嘗試，自今年起在六都試辦，預計3年內滿足1萬戶租屋需求。只要設籍高雄市或在高雄就學、就業者皆可申請租屋，租金享有市場價格5~9折優惠，還有最高6000元租金補助，大幅減輕租屋負擔，同時享有專業物業管理團隊把關的居住品質；房東能安心收租，遇到房客欠租或提前退租，交由業者負責處理，輕鬆又省力。