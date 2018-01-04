新北社福力六都之冠？無黨聯盟打臉

新北市議員蔡錦賢、李翁月娥表示，新北市「雲端證件包」榮獲2015年雲端創新獎-政府傑出應用獎，超過 1100 項業務「免書證、免謄本」的電子資料查驗與查詢服務，但卻不斷接到民眾的陳情，國小、國中弱勢學童辦理學校各項補助時，學校仍要求家長到戶政機關申請書面的證明書；要求市府應站在體恤弱勢群族的立場，加強政府機關橫向功能的連結，節省民眾的時間和金錢。

媒體調查指出，新北市社福力居六都之冠，但卻遭無黨團結聯盟新北市議會黨團打臉；無黨團結聯盟4日召開記者會，痛批新北市政府，雲端證件不便民、緊急救護鈴安裝率偏低，及無電梯老公寓爬梯機的服務供不應求，要求改善。

李翁月娥指出，新北市的老年人口居全國之冠，但有許多老人不願住進機構，所以「在宅醫療」和「社區整體照顧系統」更顯得重要；新北市獨居老人截至2017年第三季共3540人，實際安裝緊急救援服務的只有379人，安裝率只有十分之一，明顯宣導不足，因此要求市政府應於今年擬妥配套的方案，協助這些需要的家庭裝設緊急救援連線。

新北市議員金中玉說，新北市約152萬戶公寓中，至少有60萬戶無電梯，對於身心障礙、失能者、及上下樓梯有困難的民眾非常不方便，新北市僅25台爬梯機，截至2017年11月使用爬梯機的人次高達11878，恐無法滿足眾多的需求，爬梯機儼然是迫切需要的工具之一，請市府政研擬一套獎勵的制度；此外，無黨團結聯盟總召蔡錦賢、游輝宂、金中玉及李翁月娥也率先捐贈10台爬梯機。

新北市政府回應，社會局每日會將最新核定的資料匯入「雲端證件包系統」，學校可依此認定學生的福利身分，無需由學生家長至區公所申辦書面的證明，也會對老師加強的宣導；此外，新北市原本僅全額補助具福利身份經評估為失能獨居老人，安裝緊急救援的服務，但為讓老人們享有安全不煩憂的晚年生活，106年4月起擴大補助的對象至一般戶失能獨居老人。

新北市104年向衛生福利部申請補助購置爬梯機，同年12月開辦「履帶式爬梯機租借服務」，租借對象為居住於新北市且領有身心障礙手冊（證明）、失能老人、實際有上下樓的困難，並經新北市輔具資源中心評估有履帶式爬梯機使用需求且居家環境適合使用者；配合中央政策採「使用者付費」的原則，列冊中低收入戶及低收入戶者免費、一般戶酌收費用。