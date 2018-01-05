飾演妥瑞症患者　沈建宏拋開偶像包袱

藝人沈建宏因三部戲劇《這些年，那些事》、《噗通噗通我愛你》以及《阿青，回家了》成功晉升為演員。他甚至在其中兩部戲，豁出去大理平頭，自覺「拋開偶像包袱」。沈建宏在《阿青，回家了》飾演一名妥瑞症患者，演技大突破，讓網友直呼，「演技有轉大人的驚豔感。」
沈建宏表示自己做了不少功課，「因為妥瑞症不會只有單一抽動，所以我和導演討論，每場戲都要表現出不同的症狀。」他還在開拍前，找了相關題材的電影來看，「像是《叫我第一名》、《文生去看海》，我會去研究如何呈現劇中人物。我們周遭其實有不少妥瑞症病友，我有搜尋到一位台灣花藝師吳尚洋，我看了他的成長經歷後，對妥瑞症更加了解。」
▲沈建宏飾演妥瑞症患者。（圖／達騰娛樂提供 , 2018.1.4）
沈建宏提及妥瑞症會有的症狀，「妥瑞症的病癥是不斷眨眼、聳肩、搖頭晃腦，有時候脖子也會抽動，而我飾演的角色還有穢語症。」因為劇情需求，他在拍攝現場不是被打就是被拉去撞牆，「不誇張，拍攝期間我身上至少有10幾處大小瘀青和擦傷。我第一次知道什麼是心理影響生理，美玲導演的戲連轉場都很硬，我壓力大到臉猛長痘痘。」
沈建宏與周美玲導演，早在沈建宏的第一部電影《刺青》結下緣分，這次周美玲執導《阿青，回家了》，即指名沈建宏詮釋妥瑞症少年。周美玲說，由於沈建宏五官較深邃，希望他在鏡頭前能呈現出一些肉感而不是「帥」，頻要求沈建宏吃胖一些。對於被要求增肥，沈建宏笑說，「前一部戲是被要求瘦身，這部戲忽然可以大吃了，不過公司還是有叮嚀我，是吃出微肉感不是胖。」間接暗示不可以太放肆，令他哭笑不得。