飾演妥瑞症患者　沈建宏拋開偶像包袱

藝人沈建宏因三部戲劇《這些年，那些事》、《噗通噗通我愛你》以及《阿青，回家了》成功晉升為演員。他甚至在其中兩部戲，豁出去大理平頭，自覺「拋開偶像包袱」。沈建宏在《阿青，回家了》飾演一名妥瑞症患者，演技大突破，讓網友直呼，「演技有轉大人的驚豔感。」

沈建宏表示自己做了不少功課，「因為妥瑞症不會只有單一抽動，所以我和導演討論，每場戲都要表現出不同的症狀。」他還在開拍前，找了相關題材的電影來看，「像是《叫我第一名》、《文生去看海》，我會去研究如何呈現劇中人物。我們周遭其實有不少妥瑞症病友，我有搜尋到一位台灣花藝師吳尚洋，我看了他的成長經歷後，對妥瑞症更加了解。」