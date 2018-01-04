美股盤中─就業數據強勁 道瓊大漲逾180點 首度突

美國公布一項就業數據較預期強勁，道瓊工業平均指數週四大漲逾 180 點，首度穾破 25000 點大關，並創下上漲 1000 點的史上最快速度。

分析師說，一年前，道瓊觸及 25000 點只是瘋狂想法。這漲勢有著重要的象徵意義，更重要的是，推升股市的經濟強勢。

台北時間 00:10

道瓊工業平均指數上漲 152.27 點或 0.61% 至 25074.95。

Nasdaq 指數上漲 17.40 點或 0.25% 至 7082.93。