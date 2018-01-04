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中央社

傳北韓去年射彈失敗 落在人口20萬城市

中央社2018/01/05 01:33
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社倫敦4日綜合外電報導）媒體報導，北韓去年4月試射一枚飛彈後幾分鐘就失敗，墜落在首都平壤北方百餘公里的德川市，當地有20萬人口。衛星照片顯示有一處農業或工業設施被摧毀，但不清楚是否造成傷亡。

英國「獨立報」（Independent）報導，美國官員表示，這枚火星12型（Hwasong-12）飛彈在去年4月28日發射後，他們原本以為它在空中解體，但新資料顯示它墜落在德川市。

日本的「外交家」（Diplomat）雜誌報導，美國情報機構人士透露，這枚飛彈可能在墜地時爆炸，導致一些工業或農業建築物受損。

報導說，這枚飛彈是由平安南道的北倉機場（Pukchang Airfield）發射，只向東北方向飛行了約39公里，高度未達70公里。

美國政府人士透露，這枚飛彈第一節的發動機在發射後約一分鐘就失效。

北韓使用液態燃料的飛彈發射失敗墜落時可能引發大爆炸，這次試射後Google Earth公布的衛星影像顯示，德川市原本有一棟建築物的一處地區似乎被夷為平地，附近的溫室也受損。

不過，外交家雜誌指出，由於北韓政權控制嚴密，不可能確認這次事件是否造成任何傷亡。

報導中指出，萬一北韓再次試射飛彈失敗，而且若是時機不巧，飛彈落在日本，看來會像發動攻擊一樣。（譯者：中央社林治平）1070105

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