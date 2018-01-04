傳北韓去年射彈失敗 落在人口20萬城市

（中央社倫敦4日綜合外電報導）媒體報導，北韓去年4月試射一枚飛彈後幾分鐘就失敗，墜落在首都平壤北方百餘公里的德川市，當地有20萬人口。衛星照片顯示有一處農業或工業設施被摧毀，但不清楚是否造成傷亡。

英國「獨立報」（Independent）報導，美國官員表示，這枚火星12型（Hwasong-12）飛彈在去年4月28日發射後，他們原本以為它在空中解體，但新資料顯示它墜落在德川市。

日本的「外交家」（Diplomat）雜誌報導，美國情報機構人士透露，這枚飛彈可能在墜地時爆炸，導致一些工業或農業建築物受損。