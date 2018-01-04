哈利婚禮前 英地方議員要警方趕遊民

溫莎和美登赫皇家自治市鎮議會保守黨籍（Conservative）議長杜德里（Simon Dudley）本週寫信給泰晤士河谷（Thames Valley）警方，要求他們對「氣勢洶洶乞討與威嚇」及堆積在街頭的「包袱和雜物」採取行動。

英國「衛報」（The Guardian）報導，溫莎和美登赫皇家自治市鎮（Royal Borough of Windsor andMaidenhead）是溫莎城堡、伊頓公學（Eton College）和阿斯科特（Ascot）賽馬場所在地。

杜德里於美國懷俄明州（Wyoming）度耶誕滑雪假期中發出的一封信和連串推文說，「溫莎街頭出現粗野大睡和流浪等猖獗現象」，「居民和（每年）600萬觀光客已經受夠了對他們的剝削」。

他推文說，會寫信給泰晤士河谷警方「要求他們在#王室婚禮前，專注於處理這個問題」。

杜德里2日給泰晤士河谷警察局長史坦菲爾德（Anthony Stansfeld）的信寫道：「在像我們這樣關懷又富有同情心的社區，完全不能接受遊民的存在。」

他表示，議會有證據顯示，「在溫莎街頭許多乞討的成人，不是真的無家可歸。如果他們真的無家可歸，那也是他們選擇拒絕所有扶助服務…因此，成為遊民是他們的自願抉擇」。

溫莎街友計畫（Windsor Homelessness Project）自2009年展開。計畫經理詹姆斯（Murphy James）指出，過去一年來，鎮上可見和隱藏的遊民人數都增加。

他反駁杜德里指遊民和乞討者是出於自身抉擇的說法，「沒有人會做出這種選擇。我們不應妖魔化這些人，而應該問他們，我們能做些什麼來幫忙。」

無黨派議員柯斯塔（Wisdom da Costa）指出，他不同意杜德里的作法。「我不認為打擊他們（遊民）是正確的。我們需要的是跨部門策略，意味資助一項計畫，好好處理相關問題，讓人們脫離街頭。」（譯者：中央社陳妍君）1070105