暴風雪襲美東3州 紐約市進入緊急狀態

紐約市今天全天停課，幾乎所有公司行號也沒有上班。甘迺迪（JFK）與拉瓜迪亞機場（LGA）兩大機場暫停所有飛機起降，75%航班已取消。部分聯外橋樑禁止卡車行駛，地鐵及公車照常行駛，部分路線延誤，火車也受到影響。另除了不少車禍外，目前未傳出重大災情，也未有大規模停電。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）上午宣布，紐約市、韋斯切斯特郡（Westchester）及大長島所有地區進入緊急狀態（state of emergency）。同時警告隨著風雪愈來愈大、愈多，情況會更嚴重。新澤西州及康乃狄克州也宣布沿海部分地區進入緊急狀態。

（中央社記者黃兆平紐約4日專電）炸彈氣旋暴風雪今天凌晨侵襲大紐約地區，積雪愈來愈高，目前已達6到10英吋，部分地區將更多，週末溫度將持續下探。紐約市及鄰近地區已宣布進入緊急狀態。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）中午召開記者會指出，風雪持續降下，能見度很差，再次呼籲民眾沒有必要不要出門，假若一定要外出盡量搭乘大眾捷運系統。至於民眾在社群媒體建議明天繼續停課，白思豪暗示週五應會恢復照常上課。

紐約市政府昨晚7時迄今派出693輛撒鹽車，今早7時起出動1500輛剷雪車在全市大街小巷掃除積雪，維持交通基本暢通。白思豪也冒著風雪慰問除雪及清潔人員辛勞。

不過市政府提醒民眾今晚入夜後，風速將增強到每小時45到60英里，週末溫度將持續下探，約攝氏零下5到12度，體感溫度更低，即使大量撒鹽，地面結黑冰情況將相當嚴重，民眾行走務必非常小心謹慎。1070105