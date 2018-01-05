NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
運動總覽棒球籃球綜合世大運研討會網頁遊戲
即時跑馬燈陳喬恩喝酒遭冷凍　孫德榮：她恨我蟲蟲大樂團　石龜國小巡迴展酒饕快來！台酒推出限量燈會紀念酒
運動

中華職棒／不希望有下一個我　楊承駿說出心理話

記者吳政紘／台北報導2018/01/05 08:05
▲楊承駿被釋出。（圖／取自楊承駿粉絲團）
▲楊承駿被釋出。（圖／取自楊承駿粉絲團）

12月29日才被富邦悍將釋出的內野手楊承駿，接受《NOWnews》專訪時首度透露自己被球團通知不續約的心情，也凸顯中職規章「保留名單」無實質約束效力的事實。

「不希望有下一個我」，楊承駿說。

在過年前才被球團通知釋出，楊承駿晚了快一個月時間才開始找下一步，不過業餘球隊也有規定一隊不能有5名前中職球員加入，讓他差點就無法延續棒球之路。

「當時在沒有談（薪）的狀況下就被告知（不續約），當下心情真的嚇一跳。」楊承駿說。

中職保留名單是從去年開始實施，上限60位球員，目的就是要提早讓球員「找工作」，或是有其他規畫，被放入保留名單內，基本上就是球團要續約或留隊，沒想到保留名單還有「保留後再釋出」的方式，讓不少球員經紀公司也認為「怪怪的」。

楊承駿去年球季出賽18場，打擊率2成17，他也自認成績「不如預期」，但遇到原本被保留，卻又在最後一刻被釋出，自己心情難免有點波動，他說：「就像要回家搭上末班車，即將發車時又被趕下車」，這樣的心情讓他實在難受，尤其還有家庭要養。

還好楊承駿最後還是找到「台灣人壽」業餘隊願意讓他加入，但差一點就要中斷棒球之路，楊承俊也期盼未來中職可以落實「制度」，或許也對其他球員有更多保障。

 

關鍵字楊承駿中華職棒富邦
本季才打32場　波神：我累了

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan