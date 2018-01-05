中華職棒／不希望有下一個我　楊承駿說出心理話

12月29日才被富邦悍將釋出的內野手楊承駿，接受《NOWnews》專訪時首度透露自己被球團通知不續約的心情，也凸顯中職規章「保留名單」無實質約束效力的事實。

「不希望有下一個我」，楊承駿說。

在過年前才被球團通知釋出，楊承駿晚了快一個月時間才開始找下一步，不過業餘球隊也有規定一隊不能有5名前中職球員加入，讓他差點就無法延續棒球之路。

「當時在沒有談（薪）的狀況下就被告知（不續約），當下心情真的嚇一跳。」楊承駿說。

中職保留名單是從去年開始實施，上限60位球員，目的就是要提早讓球員「找工作」，或是有其他規畫，被放入保留名單內，基本上就是球團要續約或留隊，沒想到保留名單還有「保留後再釋出」的方式，讓不少球員經紀公司也認為「怪怪的」。